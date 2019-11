Alan Pulido acepta tener ofertas de la MLS

El delantero de las Chivas, Alan Pulido, estaría pasando sus últimos días en el futbol mexicano, ya que aceptó tener algunas buenas ofertas para llegar a la MLS.

El futbolista tuvo un homenaje por parte del equipo de basquetbol profesional de la región en la Arena Astros, en donde fue abordado por la prensa, dejando entrever el futuro incierto de Pulido con las Chivas.

"No hay fecha, la realidad es que lo más seguro es que podamos ir a la MLS, hay equipos importantes que me consideran y veremos qué pasa", dijo Pulido.

“Lo más seguro es que pueda ir a la MLS”, Alan Pulido quien aún no tiene asegurada su continuidad con Chivas pic.twitter.com/pWSN1RPFTA — Erick Chávez M (@ErickChavez_M) November 29, 2019

Alan ha sido vinculado recientemente con el San José Earthquakes, que es dirigido por su exentrenador, Matías Almeyda.

Además del equipo californiano, Chicago Fire estaría interesado en llevarse al goleador mexicano.

Pulido aún le resta un año y medio de contrato con las Chivas, pero debido al buen torneo Apertura 2019 realizado, algunos equipos han puesto sus ojos en el “Killer” tamaulipeco.

"Vamos a ver qué pasa. Yo tengo contrato acá, pero estamos abiertos a cualquier posibilidad, ya me tocará platicar, estoy disfrutando de las vacaciones", dijo “Puligol”.

El nuevo director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez tiene pensado retenerlo en el plantel, debido a sus últimas actuaciones.

"Quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, que me ven de buena manera, muchas veces hay que analizar las situaciones, estoy contento, es un equipo que quiero, pero siento que ya cumplí los sueños acá y gané todo, un cambio no vendría mal, es momento de regresar lo que Chivas me dio", dijo el delantero mexicano.

Pulido obtuvo con las Chivas de Guadalajara un título de Copa y Liga MX en el 2017 y la Concachampions en el 2018, además de su reciente título de goleo con 12 anotaciones en el torneo Apertura 2019.