Si quieren culparme, adelante: Jonathan Orozco tras goleada

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el capitán de Santos Laguna compartió un mensaje haciendo frente a quienes lo culpan por la goleada 5-2 en el juego de ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2019.

"Si quieren culparme, adelante, para eso estoy, es más fácil echar culpas que construir, y yo no voy a tirar a la basura lo que hemos construido en estos casi 6 meses. Mientras mi conciencia esté tranquila (no por el resultado) trabajaré como siempre al cien para revertir esta situación", se lee en la publicación del portero exjugador de la Pandilla.

Ante la esto, los fanáticos manifestaron sus reacciones en redes sociales tanto en apoyo como en contra del arquero titular de Santos, creando incluso memes en referencia a los goles recibidos anoche por los Rayados.

No eres culpable de ninguno de los goles! Errores defensivos nada más pero como dices “Never give up” hasta que el arbitro pite el final! Con todo spider!

No es culparlos. Pero parece que no hay concentración.. Si bien se perdió, no era para ser goleados.