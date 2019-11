'He visto a Santos hacer remontadas históricas en Torreón'

Luego de que Santos Laguna cayera en el partido de ida de Cuartos de final del Apertura 2019 ante Rayados, ha tenido que surgir la esperanza de una remontada.

Además de las reacciones de los aficionados que aún apoyan a los Guerreros, fue el comentarista deportivo, Gustavo Mendoza, quien durante en el programa La última palabra de Fox Sports defendió las posibilidades que aún tiene el equipo en los 90 minutos del juego de vuelta.

“¿Santos puede ganar 3-0, 4-1, o 5 a 2? diganme ¿sí o no?”, planteó el periodista lagunero a la mesa de análisis.

Mendoza argumentó que la ventaja de 5-2 es casi definitiva para los Rayados, pero aún hay luz para el equipo de la Comarca.

“Yo he visto a Santos Laguna hacer remontadas históricas en Torreón, de esas historias que le dan sentido a mi vida. No sé si la va a conseguir ahora. Se ve complicado pero yo lo he visto remontar esas”.

Gustavo Mendoza asegura que el próximo duelo aunque Rayados vuelven a anotar, él gritará los goles por igual durante la transmisión.