E.T. regresa a casa después de 37 años

Han pasado 37 años desde que la película E.T., el extraterrestre, del director Steven Spielberg, conmocionó a niños y adultos con su enternecedora historia de amistad entre "Elliot" y un adorable alienígena, por lo que ahora están de regreso en un nuevo corto.

La empresa Xfinity aprovechó la oportunidad de tomar a estos personajes y hacer una campaña navideña para promocionar sus servicios, y en donde se puede ver a E.T. reencontrarse con su viejo amigo "Elliot" (Henry Thomas) para pasar las festividades decembrinas.

En el cortometraje de poco más de cuatro minutos de duración, compartido a través de la cuenta de Youtube de la compañía, se observa la llegada de E.T a la Tierra, y es encontrado por los hijos del ahora adulto "Elliot" en la parte trasera de su casa, luego de que observaran algunos comportamientos extraños relacionados con la energía eléctrica.

E.T., el extraterrestre hace que las flores cobren vida; consume alimentos cual humano lo haría, al igual que esquía; utiliza un visor de realidad aumentada en el que luego de ser perseguido por un dinosaurio, pierde el equilibrio y disfruta de ver películas en el sofá al lado de "Elliot" y su familia.

Al finalizar el corto, el extraterrestre que cobró popularidad a nivel mundial en la década de los ochenta, debe regresar a casa, por lo que los encargados de realizar el video recrearon la escena en la que los niños atraviesan el bosque en bicicleta y E.T. viaja en la canasta de una de ellos.

Una vez que E.T. vuelve a su hogar, tal y como lo hizo hace más de 30 años en la nave extraterrestre, "Elliot" y su familia lo ven después a través de un holograma y mediante una fotografía resaltan la importancia de estar unidos para las vacaciones.

Cabe mencionar que sí existían planes y guión para la secuela de la película ochentera cuyo nombre llevaría E.T. 2: Nocturnal Fears, con su inicio muy parecido a la de la primera entrega, donde la nave aterriza en el mismo bosque, sin embargo, los tripulantes no serían tan amigables como E.T..

Al final, Spielberg decidió no continuar con el proyecto para no manchar el legado que dejó el clásico de 1982.

La cinta de ciencia ficción contó con un presupuesto de 10 millones de dólares y logró recaudar más de 790 millones de dólares a nivel mundial, de acuerdo con cifras del portal Box Office Mojo.