Llegan a La Laguna 'The New Vipers'

or primera vez, los laguneros aficionados a la lucha libre tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo a la temible tercia conocida como "The New Vipers", quienes encabezarán una magna función a celebrarse este domingo 1 de diciembre, a partir de las 17:00 horas en el Salón Las Palmas, ubicado en la confluencia de la avenida Allende y la calzada Cuauhtémoc, justo frente al Bosque Venustiano Carranza.

CARTELERA Mediante conferencia de prensa, ayer se dieron a conocer los detalles de este acontecimiento de la lucha libre lagunera, siendo los encargados de compartir los pormenores de esta función, gladiadores locales como Pantera Negra Junior, Frank Clown y Mini Cibernético. En la lucha estrella de esta velada, los Nuevos Vipers se presentarán en La Laguna: Histeria, Histeria 2.0, Histeria Junior y el exótico Sexy Francis, enfrentarán a Hijo del Alebrije, Zyrus, el sensacional Dulce Paola y el consentido de las damas, El Eterno. La reaparición de los Killers Clown se dará en el combate semifinal, haciendo tercia Bronx Clown, Big Clown y el sanguinario Frank Clown, para hacer frente al equipo de Hijo del Picudo, Difunto II y el internacional Hijo del Soberano. Un triangular de parejas, se escenificará en la segunda lucha de la tarde: Mini Máximo y Evolet harán equipo para medirse a Rey Alonso y la bella Karisma, mientras que en otra esquina se plantarán Mini Cibernético y la sensual Pantera Negra Junior, batalla que seguramente dejará sin aliento a los espectadores. La velada iniciará con un "mano a mano" entre Pequeño Árabe y Mano Blanca.