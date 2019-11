Ayudará Gobierno a Interjet con su deuda

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer jueves que el Gobierno va a ayudar a la aerolínea Interjet en su problema de deuda y anunció que ha ofrecido mediar en su disputa con el conglomerado de medios de comunicación Televisa.

En la conferencia de prensa matutina del mandatario, un reportero preguntó qué planea hacer el Gobierno respecto a la deuda de Interjet (que forma parte del Grupo Alemán), que según portales financieros tiene un adeudo por derechos de visita por 840 millones de pesos (43 millones de dólares) y otros pasivos fiscales.

"Hay una polémica sobre Interjet y empresas vinculadas a la familia Alemán. Tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales. Vamos a estar pendientes para ayudar a que no quiebren", dijo el presidente.

Enfatizó que eso no significa que se va a usar dinero público parta rescatar a empresas privadas. "No vamos a convertir deudas privadas en deuda pública", sostuvo. "Como existe competencia, se ha estado hablando no bien de Interjet. Tenemos información de que es una empresa que está cumpliendo con su servicio, y en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer, incluso en controversias entre empresas", apuntó.

López Obrador se refirió a "un diferendo sobre la compra de unas estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet".

"Nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y no se tenga que ir a tribunales. Nos lo han pedido y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar. Nos interesa que estas empresas se mantengan como fuentes de empleo. No queremos mortandad de empresas", manifestó.

A mediados de julio pasado, el Grupo Televisa anunció que Corporativo Coral -parte del Grupo Alemán, encabezado por los empresarios Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani- acordó adquirir su participación accionaria correspondiente al 50 % de Sistemas Radiópolis, que opera 17 estaciones de radio en México en alianza con el grupo español Prisa.

En los meses subsiguientes, Televisa acusó a Corporativo Coral por el presunto incumplimiento de diversos compromisos asumidos para la compra de Radiópolis, mientras el Grupo Alemán sostiene que el gigante de los medios busca una doble ganancia con la denuncia en su contra.