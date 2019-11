'Aquí no hay aviadores', asegura secretario del Ayuntamiento de Torreón

El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, admitió durante el jueves que "Primo Emmanuel", hijo del director de la Policía Municipal de Torreón, trabaja "desde hace meses" como comisionado de la Subsecretaría del Ayuntamiento de Torreón, con funciones de apoyo legal y asesoría diversa.

Cuestionado por medios de comunicación, Lara Galván aseguró que "Primo Emmanuel", quien presuntamente protagonizó un incidente con agentes de Vialidad dentro de un operativo de Alcoholímetro el sábado pasado, es licenciado en Derecho y actualmente cursa una especialidad universitaria. Además desempeña labores de apoyo para la propia Secretaría del Ayuntamiento en el tema legal, por lo que negó que se trate de un "aviador".

"Es licenciado en Derecho, está estudiando una maestría en Ciencias Penales, ya lleva un año en esa maestría y es una persona preparada jurídicamente para atender los asuntos que se llevan a cabo y se desahogan en esta subsecretaría. Habrá que revisar por qué no lo habían hecho (cambio en la nómina)... Porque en lo general está actualizada, ahí están los oficios, ahí están todos los registros que se han dado de manera formal y no quiero yo tampoco ahorita emitir algún juicio sobre ese tema", declaró.

Al ser preguntado directamente si "Primo Emmanuel" era personal a su cargo como tal, Sergio Lara contestó: "sí, así es... En ningún área del municipio, y sí les quiero dejar en claro, aquí no hay aviadores, las personas que no vienen a trabajar son dadas de baja por ausentismo o por algún otro motivo que tenga que ver por faltas de su actividad, pero no se permite a nadie que no cumpla con las obligaciones y los deberes que le fueron impuestos a través del cargo que le fue conferido", explicó.

Respecto a la solicitud que realizaron ediles del PRI para que autoridades les entregaran las bitácoras de ese trabajador y así comprobar sus actividades diarias, Lara Galván reiteró que "no hay nada que ocultar".

"Todo lo que se llegue a solicitar se tendrá que contestar de manera formal. En ese mismo sentido, lo que requieran ahí está. No hay nada que ocultar... No fue un tema para dejarlo de lado, ya, como se ha hecho del conocimiento público, se toman las medidas, pero el Municipio tiene mucho trabajo y mucho dinamismo para ponerle atención ahorita a otros aspectos a los que debemos dirigirnos", sostuvo.

Sobre reclamos ciudadanos y de organizaciones respecto a la falta de equidad en la aplicación de los Alcoholímetros entre ciudadanos y funcionarios, el secretario del Ayuntamiento señaló que se trata de una situación "pareja" y que buscarán dejar en claro a través del trabajo diario.

"Lo ha manifestado el alcalde una y otra vez: aquí no hay tapaderas ni hay proteccionismos ni mucho menos preferencias para nadie. Aquí todos venimos a cumplir un trabajo y lo debemos desarrollar de manera cabal, hay que recordar también que los hechos ocurrieron en un horario fuera de labores", dijo Sergio Lara.

Aclaran cargo