Familia amarilla diría adiós

La serie animada más longeva de la historia Los Simpson, podría llegar a su final luego de más de tres décadas, así lo reveló el compositor de la música original de entrada de la serie, Danny Elfman.

"Por lo que he escuchado, llegará a su fin", señaló el músico, quien fue invitado a participar en un podcast para el sitio web Joe, en el que también señaló: "No lo sé con certeza, pero he oído que podría ser su último año".

La emisión creada por Matt Groening es hoy en día la serie animada más longeva de todos los tiempos, y también es la comedia, que actualmente se transmite, más larga de la historia de la televisión, pues comenzó como un segmento del programa de Tracey Ullman en 1987.