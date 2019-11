Viviendas afectadas por lluvias en PN

Personal de la Dirección Municipal de Protección Civil de Pueblo Nuevo ha estado realizando recorridos de vigilancia cada dos horas en las zonas más vulnerables debido a que la lluvia no cesa desde las cuatro de la mañana del jueves.

Esto lo dio a conocer el titular de la Dirección, Francisco Barrios Cabral, quien agregó que en el tema de desbordamiento, hasta el momento, no se ha reportado nada, "en las zonas donde anteriormente existieron inundaciones o desbordamientos, en las zonas más vulnerables, cerca de los ríos y de los desagües".

Ríos Cabral dijo que se han reportado, por el momento, cuatro viviendas afectadas por las lluvias y las rachas de viento fuerte que se han registrado desde la madrugada del jueves, por lo que se hace la solicitud para apoyarlos con láminas, hule y cobijas.

"Más que nada la problemática en los domicilios es donde las casitas son de madera o donde los techos tienen hule o bien las láminas no están en condiciones de soportar el agua y se gotean, afectando a niños de tres a 10 años y a las familias que habitan ahí", relató el Director.

Al preguntarle si instalarán algún centro de acopio para recibir cobijas, hule, láminas u otros materiales, expresó que "realmente el Estado y el Municipio no están apoyado como debería de ser".

Comentó que sí cuentan con un centro de acopio, pero únicamente es para poder trasladar a las personas, pero no tienen "directamente algo en bodega para poder ayudar, no tenemos, vamos a buscar la manera de hacerlo y disminuir las goteras". Agregó que conseguirán lonas para brindar algo de ayuda.

"Hacerle un atento llamado a Protección Civil del Estado, comentándole que Pueblo Nuevo requiere de mucho apoyo debido a que no solo son las lluvias, también son los frentes fríos que nos afectan mucho, aquí en la Sierra hemos llegado hasta un grado bajo cero. No hay apoyo, no hay cobijas, no hay despensas, no hay colchonetas y es lo que la gente requiere en el momento", manifestó Francisco Barrios Cabral.