Invertirán en hospital y aeropuerto de Torreón

Aun cuando cualquier obra o inversión se agradece, el hospital y la mejora del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, obras contempladas para Torreón dentro del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura que formalizaron el Gobierno federal y la iniciativa privada, no son prioridad, pues el Gobierno de Coahuila apuesta más allá, al desarrollo económico.

Lo anterior lo dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien mencionó que todavía no se tiene certeza de qué proyectos serán, pero se habla de estas obras para la ciudad.

Manifestó que todas las inversiones en Coahuila son bien recibidas, pero le habría gustado que se contemplara la ampliación del Corredor Económico del Norte. Proyecto que detonará el desarrollo económico de La Laguna y la región Centro, puesto que despuntaría la Aduana de Piedras Negras y Acuña y estarían en condiciones de competir con la Aduana de Laredo, Tamaulipas.

"Hay dos obras en Torreón; una es el hospital que creo debe ser el del ISSSTE, todavía no nos especifican cuál o no sé si es la remodelación o mejora del de especialidades, también nos habían hablado de ese y la mejora del aeropuerto. La verdad es que lo comenté hace unos días, aplaudo que lleguen inversiones, sobre todo aquí a La Laguna, pero no son las prioridades que marca mi Gobierno en desarrollo económico".

Especificó que durante la visita que hizo el miércoles a La Laguna, el secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Javier Jiménez Espriú, tanto él como su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro, se acercaron, puesto que a ambos estados se les "rasuró" el presupuesto para proyectos carreteros, y les explicó que la verdad es que ni ellos tienen claro el recorte, que no se sabe si el ajuste fue en la parte de conservación de carreteras o de nuevos proyectos.

"Nosotros a lo nuestro y yo estoy buscando ya opciones para que Coahuila se siga desarrollando sin endeudar, dijo Riquelme".