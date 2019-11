INCONFORME CON OBRAS

No son prioridad las obras que están contempladas para Torreón, dentro del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que formalizaron el Gobierno Federal y la iniciativa privada, pues el Gobierno de Coahuila le apuesta más al desarrollo económico.

Lo anterior lo dijo el gobernador, Miguel Ángel Riquelme, quien mencionó que todavía no se tiene certeza de qué proyectos serán, pero se habla de un hospital y la mejora del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia.

Manifestó que todas las inversiones en Coahuila son bien recibidas, pero le hubiera gustado que se contemplara la ampliación del Corredor Económico del Norte, proyecto que detonará el desarrollo económico de La Laguna y la región Centro, puesto que despuntaría la Aduana de Piedras Negras y Acuña y estarían en condiciones de competir con la Aduana de Laredo, Tamaulipas

"Hay dos obras en Torreón; una es el hospital que creo debe ser el del ISSSTE, todavía no nos especifican cuál, o no sé si es la remodelación o mejora del de especialidades. También nos habían hablado de ese y la mejora del aeropuerto. Aplaudo que lleguen inversiones, sobre todo aquí a La Laguna, pero no son las prioridades que marca mi Gobierno".

Dijo que durante la visita que hizo a La Laguna, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, junto con su homologo de Durango José Aispuro, platicaron con él, puesto que a ambos estados se les "rasuró" el presupuesto.

Para Coahuila hay otras obras prioritarias, como la infrestructura carretera, que tengan que ver con el desarrollo económico, no el mejoramiento de un hospital o del aeropuerto.

Riquelme dijo que ni el Secretario de Comunicaciones y Transporte, Jiménez Espriú, sabe cómo va a estar lo del recorte, a qué proyectos se impactarán.

Faltan para terminar el Corredor Económico, que une a La Laguna con la frontera.

