Pagano quiere lucha extrema contra L.A. Park y Rush en la Triplemanía

"Sin payaso no hay fiesta", es la frase que caracteriza a Pagano, luchador de la Triple A, que sostendrá uno de los combates más esperados en Triplemanía Regia, evento estelar que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Estadio de Béisbol Monterrey, y lo que quiere es "animar" esta fiesta luchística bajo sus reglas.

Sus rivales serán L.A. Park y Rush, quien debuta en la "Tres Veces Estelar". Fiel a su estilo, quiere terminar esta pelea con un toque de extremidad y hacer honor a uno de sus sobrenombres, "El Rey de lo Extremo". "Nos vamos a enfrentar tres verdaderos luchadores arriba de un ring. Que empiece como lucha extrema, ¿qué tiene? Le voy a pedir a la empresa (Triple A) si yo soy el de casa, que se hagan las cosas al estilo y las reglas de Pagano y resulta que Pagano no tiene reglas", comentó a EL UNIVERSAL Deportes.

En la pasada Triplemanía XXVII, Pagano logró ganar la Copa Triplemanía, pero el gusto le duró poco, ya que se vio sorprendido por L.A. Park quien le estrelló el trofeo en la cabeza y ahora tendrá la oportunidad de enfrentarlo en Monterrey. "L.A. Park es uno de los luchadores más duros que he enfrentado, pero no me impresiona ni me da miedo, al contrario, Pagano es uno de los luchadores más difíciles, duros y va a ser una lucha muy buena, muy fuerte y esto será una fiesta de dolor", manifestó y además aceptó que la latente rivalidad entre L.A. Park y Rush será algo que aprovechará para buscar el triunfo.

La llegada del líder de los Ingobernables a Triple A es algo que no lo apantalla y no hará algo especial para enfrentarlo, "El Toro Blanco" es un rival más y va a pelear con él con la misma dureza y sin ningún temor.