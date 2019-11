Poster de Batman es criticado en China y DC Comics lo elimina

El nuevo poster de Batman, en el que ofrece un adelanto de The Dark Knight Returns: The Golden Child, fue eliminado luego de que recibiera críticas por parte de China.

La imagen promocional del cómic que forma parte de la saga de Frank Miller, fue reprobada por parte del mencionado país, al considerar que apoyaba las protestas en favor de la democracia en Hong Kong.

En la portada, liberada en redes sociales, se observa al “Hombre Murciélago” a punto de lanzar una bomba molotov frente a un fondo gris y unas letras en color rosa que dicen “The future is young”.

De acuerdo con Variety, para los internautas chinos la bomba estaba relacionada con las tácticas utilizadas por los manifestantes, el traje negro de Batman hacía alusión a su vestimenta y el título The golden child también suponía una referencia al color amarillo, una marca de las protestas.

Tras las quejas, DC Comics decidió bajar el póster, sin embargo, las críticas continuaron, ahora por parte de fans estadounidenses que lamentaron que la compañía ceda ante las reglas de censura de China.

The Dark Knight Returns: The Golden Child, que se lanzará el 11 de diciembre y cuenta con el talento de los artistas Rafael Grampá y Jordie Bellaire, sigue la historia de Jonathan Kent, hijo de Superman y Wonder Woman.