Revive el encuentro de Santos Laguna ante los Rayados de Monterrey

Santos Laguna busca llevarse el triunfo en la cancha del Estadio BBVA, a pesar de tener una larga mala racha de no poder salir de la ‘Sultana del Norte’ con la victoria.

Por su parte, Rayados, quiere ser superior en este encuentro, buscando en todo momento ganar para tener más tranquilidad en el partido de vuelta que se celebrará en el TSM.

El árbitro del partido agrega cuatro minutos al encuentro.

Dorlan Pabón anota el quinto gol para el cuadro regiomontano, con una excelsa definición de "vaselina" por arriba de Jonathan Orozco quien solo miró el esférico entrar a su portería.

Los Guerreros no han podido volver a tomar el esférico con claridad, siendo rebasados en todas las zonas del terreno de juego por Monterrey.

Diego Valdés se pierde una oportunidad para anotar en favor de los Guerreros, mandando su disparo por un lado de la portería del cuadro regiomontano.

¡EL CUARTO DE #RAYADOS ! Falta sobre César Montes y el árbitro marcó penal. Nico Sánchez se lo deja a Vincent Janssen y anota de EXCELENTE manera desde los once pasos.

Vincent Janssen cobra la pena máxima, disparando al costado derecho de Jonathan Orozco, quien fue engañado por el futbolista holandés.

Ulises Rivas comete una falta tratando de reventar el balón dentro del área, provocando así un penal que le daría la ventaja a los Rayados.

Monterrey ha sido más constante en la búsqueda de más anotaciones, tomando el control total del esférico y haciendo ver mal a la defensiva lagunera.

Rayados marca el tercer gol a su favor, luego de un autogol de Gerardo Arteaga propiciado por un mal rechace de Brian Lozano.

Un conato de bronca deja como saldo a Dorlan Pabón y Brian Lozano amonestados.

Eryc Castillo aprovecha una mala salida de Marcelo Barovero, para enviar el balón al fondo de la portería y poniendo así el empate en el marcador.

El árbitro central del partido agregó tres minutos de compensación al primer tiempo del juego entre Rayados y Santos Laguna.

Rayados comienza a sacarse las marcas de Santos Laguna, volviendo a poner en predicamentos a la saga santista.

Los Guerreros estuvieron cerca de anotar el gol del empate, con una combinación ente Diego Valdés y Eryc Castillo, desaprovechada por el ecuatoriano dejándole el balón en las piernas de Barovero.

Un nuevo cabezazo de Nicolás Sánchez pasa por un lado del marco de Jonathan Orozco.

Diego Valdés desperdicia una clara oportunidad para empatar el encuentro, mandando un disparo de pierna zurda por arriba de la portería del cuadro local.

Santos Laguna logra descontar en el marcador con una buena conducción de Julio Furch, definiendo con un zapatazo raso a mano derecha del portero de Rayados.

Los Guerreros tratan de hilvanar pases y tener profundidad para colocarse frente al portero de Monterrey, Marcelo Barover

Se anula la anotación por una mano en la recepción de Vincent Janssen previo al pase de gol a Carlos Rodríguez.

¡¡¡HABÍA LLEGADO EL TERCERODE #Rayados...PERO EL VAR DIJO QUE NO!!! Y 'Turco' Mohamed no estuvo de acuerdo con la decisión.



¿Si fue mano de Vincent Janssen?

