Aseguran que Kris Jenner amenazó a Caitlyn

Luego de darse a conocer que Caitlyn Jenner, padre de Kendall y Kylie Jenner, formaría parte del nuevo reality show I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!, aseguran que su exesposa y matriarca de la familia Kardashian-Jenner, Kris, amenazó al exatleta para que no hablara de ella o cualquiera de su familia en el programa.

La excampeona olímpica de 70 años (antes Bruce) se unió a la emisión para vivir junto a otros famosos algunas experiencias, sin embargo, luego de que la madre de sus hijas menores se dijera afectada tras las declaraciones que dio en su libro “Los secretos de la vida”, afirman que ésta tuvo que advertirle a Caitlyn para que no hable de ella frente a las cámaras. "Caitlyn no puede hablar o decir nada sobre Kris o su tiempo juntos cuando era Bruce y tiene prohibido hablar de su familia”, reveló una fuente a Radar. El mismo informante señaló que "Cait está bajo estrictas órdenes de guardar silencio sobre Kris", declaró para la publicación. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caitlyn Jenner (@caitlynjenner) el 30 de Sep de 2019 a las 2:39 PDT Sin embargo, Caitlyn parece estar más concentrada en disfrutar de su estadía en el show, pues confesó que le gustaría cambiar su vida tras su participación en el reality, ya que le entusiasma perder un par de libras para lucir perfecta en las fiestas decembrinas. “La única razón por la que lo hago es para perder algunas libras. Tengo que ponerme ese atuendo cuando regrese”, reveló Caitlyn Jenner en el programa.