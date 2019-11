Nicolás Castillo llama 'cagón' a David Faitelson

Nuevamente en redes sociales las publicaciones de David Faitelson han causado las reacciones de los involucrados, en este caso fue el futbolista del Club América, Nicolás Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, el comentarista deportivo de ESPN escribió sobre el delantero chileno por ser uno de los más caros en la Liga MX y estar fuera de la Liguilla debido a una lesión, señalando que si Castillo tuviera poca vergüenza devolviera parte de lo que ha embolsado por su ausencia.

"El futbolista más caro del América ++y uno de los más caros de la Liga MX++ llega lesionado a la liguilla. Si Nico Castillo tuviera un poco de vergüenza, devolvería parte de lo que ha embolsado. Aunque creo que, difícilmente, conozca “la vergüenza” …", se lee en el tuit de David.

La publicación de Faitelson llegó a oídos de "Nico", pues él no tiene cuenta de Twitter, por lo usó sus historias de Instagram para responder al analista.

"Cuando fui a tu canal, no fuiste capaz de decirme nada a la cara... me pediste una entrevista con la cara de marrano tiste que tienes, siempre serás cagon porque no dices las cosas a la cara! No sabes de nada y hablas como si supieras de todo" (sic), se lee en una de las reacciones el jugador.

Además de recordárle su altercado con Cuauhtémoc Blanco, "Nico" aclaró que lo que más apasiona es su profesión, jugar y estar en la cancha, burlándose de la insinuación de que él habría querido lesionarse.

"Gente de todo el mundo: prohibido lesionarse y enfermarse para cualquier profesión ehhhh jajaja sino ya saben tendrán que hacer lo que dice este cagon (sic)", responde Castillo con una foto de la publicación del comentarista.

Las respuestas de Nicolás Castillo generaron la reacción de Faitelson, escribiendo que:

"Lo que tiene que hacer Nico Castillo es dejarse de tonterías y jugar al futbol…Cobra casi 3 millones de dólares al año (más de 58 millones de pesos) y siempre esta lesionado. Cuatro golecitos, 322 minutos. No sé en Chile, pero aquí eso es casi “robar” …"