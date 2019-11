Proyectos del Plan de Infraestructura no son prioridad: Riquelme

Dentro del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura que formalizaron el Gobierno federal y la iniciativa privada, hay dos proyectos para la Torreón; un hospital y la mejora del Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia.

Lo anterior lo confirmó el gobernador Miguel Riquelme, aunque dijo que esas obras no son prioridad para el estado, pues su Gobierno le apuesta más al desarrollo económico, por lo tanto le hubiera gustado que se contemplara la ampliación del Corredor Económico del Norte; proyecto que detonará el desarrollo económico de La Laguna y la región Centro, puesto que despuntaría la Aduna de Piedras Negras y Acuña y estarían en condiciones de competir con la Aduana de Laredo Tamaulipas

“Hay dos obras en Torreón; una es el hospital que creo debe ser el del ISSSTE, todavía no nos especifican cual o no sé si es la remodelación o mejora del de especialidades también nos habían hablado de ese y la mejora del aeropuerto. La verdad es que lo comente hace unos días, aplaudo que lleguen inversiones sobre todo aquí La Laguna pero no son la prioridades que marca mi gobierno, en desarrollo económico, debemos terminar con el Corredor Económico del Norte eso va a denotar la economía de la Laguna de la región Centro”.

Dijo que se esperaba que en la inversión destinada para este año, dentro del ramo carretero, se contemplara los cuatro libramiento que faltan para poder concretar el eje carretero desde el municipio de Matamoros, pasando por La laguna, Monclova Pedras Negras y Acuña, pero no fue así.

“Ayer se lo comentamos al Secretario de Comunicaciones y Transporte (Javier Jiménez Espriú) y la verdad es que ni ellos tienen claro del recorte y no se sabe si fue en la parte de conservación de carreteras o de proyectos, en suma Durango y Coahuila fueron rasurados dentro de los proyectos carreteros y ahorita lo comentaba; nosotros a lo nuestro y yo estoy buscando ya opciones para que Coahuila se siga desarrollando sin endeudar”.