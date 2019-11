Pussycat Dolls regresa a los escenarios tras diez años de ausencia

Nueve años después de su último espectáculo, las Pussycat Dolls retornarán el próximo 6 de abril en Dublín, para, después de una segunda actuación en la ciudad irlandesa, pasar por Birmingham (8 de abril), Nottingham (9 de abril), Glasgow (11 de abril), Newcastle (12 de abril), Mánchester (14 de abril), Leeds (15 de abril) y Londres (17 de abril).

We are INCREDIBLY excited to announce that we’re back! We'll be kicking off our reunion tour in the UK in April 2020! Grab your tickets Sunday at 10am #PCDReunion pic.twitter.com/VDxT6yiADH

Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, y Kimberly Wyatt serán las encargadas de llevar hasta el público los antiguos temas de la banda, como Don't Cha y When I Grow Up.

Quien no estará será Melody Thornton, una de las fundadoras de la agrupación en 2003, que ha decidido no unirse al resto de sus compañeras.

Las entradas para el tour británico se pondrán a la venta el próximo domingo 1 de diciembre.

It's official! The Pussycat Dolls are BACK! @BeccaDudley catches up with the girls to talk their upcoming tour, their performance on The X Factor Celeb final this weekend and more @pussycatdolls @NicoleScherzy @KimberlyKWyatt #PCDReunion pic.twitter.com/L8owTeArav