Mostrará WhatsApp cuando bloquees un contacto

La app de WhatsApp es una de las más utilizadas, razón por la que sus ingenieros trabajan constantemente en realizar mejoras y cambios, los cuales se muestran primero en las versiones de prueba o beta.

De acuerdo con "WABetainfo", la aplicación está desarrollando una nueva función que podría estar disponible en las versiones futuras, en la cual se mostrará en el chat de un contacto cuando este haya sido bloqueado o desbloqueado.

En la página explican que "cada vez que bloquee un contacto, WhatsApp agregará una burbuja en el chat que informa "Bloqueó este contacto. Toca para desbloquear", añaden que lo mismo sucederá cuando decides desbloquear un contacto.

Pero no te asustes, aunque la burbuja aparecerá en el chat, solo podrá ser vista por quien bloqueó al contacto, y no por la persona que hayas decidido bloquear, aunque siempre existe la posibilidad que el contacto se dé cuenta al no ver tu foto de perfil o última conexión.

De acuerdo con "WABetainfo", WhatsApp ya mostró esta característica en las versiones de prueba para Android y recientemente también en las de iOS.

Asimismo, adelantó que la app trabaja en hacer una lista de contactos bloqueados, en la que se agruparán automáticamente siguiendo un criterio específico, en una sección diferente.

La lista de contactos bloqueados se hará de forma automática, por lo que no será necesario configurarla manualmente, comentan.

WhatsApp está constantemente mostrando en las versiones de prueba sus nuevas funciones, y aunque la fecha de lanzamiento aún es desconocida, es probable que pronto sea posible ver la burbuja de chat que indique cuando se ha bloqueado un contacto.