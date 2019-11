2001: Muere George Harrison, guitarrista y cantante de la banda de rock The Beatles

George Harold Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra. Era el menor de cuatro hermanos, su padre era el conductor de un autobús municipal y su madre una ama de llaves.

Harrison, integrante de The Traveling Wilburys, acudió a la misma primaria que John Lennon, la Dovedale Infants.

Después estudió en el Instituto Liverpool, época en la que empezó a tocar la guitarra, la cual fue un regalo de su madre. Después fundó el grupo The Rebels, que no duró mucho.

Más tarde, se unió a Les Stewart Quartet, después de fallar en su intento de unirse a Rory Storm; The Hurricanes. Sus afanes de tocar la guitarra en un principio fueron inútiles, ya que no entendía la notación y llegó incluso a romper unas llaves de la guitarra.

Por ello, dejó el instrumento en un rincón de su armario y volvió a dedicarse a la trompeta. Uno de sus hermanos reparó la guitarra y así fue como Harrison consiguió aprender unos acordes. Empezó a escuchar grabaciones de grandes guitarristas y ensayaba en forma rigurosa.

Poco después conoció a Paul McCartney, pues tomaban juntos el autobús para ir al instituto. McCartney era miembro de la banda The Quarry Men, donde también estaba John Lennon, por lo que decidió presentar a Harrison al grupo, el cual lo aceptó como integrante.

Posteriormente, la banda se transformó en The Beatles, al tiempo que empezaron a tocar para el Club Indra en Hamburgo; luego para el Rival Top Ten, pero el dueño del Indra denunció a Harrison por laborar con sólo 17 años, así que tuvo que volver a Inglaterra.

Durante la grabación de A hard day"s night, Harrison conoció a Pattie Boyd, con quien después se casó. También tuvo una gran amistad con Eric Clapton.

Harrison fue el guitarrista principal de The Beatles, aunque a veces fungió como vocalista, interpretó éxitos como Roll over Beethoven, For your blue y I me mine. Además, compuso temas como Something, Here comes the sun y My sweet lord.

Más adelante, conoció a Ravi Shankar y al Maharishi Mahesh Yogi, quienes le ayudaron en la meditación trascendental y aprendió a tocar el sitar, lo cual fue audible en los siguientes discos de The Beatles, y permitió comprobar el peso que tenía Harrison en la banda.

Después de que el grupo se separó, Harrison empezó su carrera como solista, aunque fue criticado por hacer música muy experimental y no tocar temas de El Cuarteto de Liverpool, motivo por el cual cayó en una depresión y poco después se separó de su esposa Pattie Boyd.

Algunos de sus discos como solista son: Wonderwall music (1968), Electronic sound (1969), All things must pass (1970), Living in the material world (1973), Dark horse (1974), Extra texture (1975), Thirty three 1/3 (1976) y George Harrison (1979).

En 1977 conoció a la mexicana Olivia Trinidad Arias, con quien tuvo un hijo llamado Dhani y con la que se casó posteriormente. En la década de los 80 fue copropietario de la compañía Hand Made Films y ayudó a hacer películas como La vida de Brian, del grupo Monty Python.

También grabó los discos: Somewhere in England (1981), Gone troppo (1982), Cloud nine (1987) y Brainwashed (2002). Después se unió a The Travelling Wilburys, junto con Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lyne y Bob Dylan, al igual que canciones como Got my mind set on you.

El escritor Joshua M. Greene describió lo que sucedió después de que en marzo le diagnosticaran a Harrison cáncer de pulmón con metástasis: "George trasladó con un jet a toda su familia a Varanasi, en India, donde se bañó en el Ganges, una práctica tradicional en alguien que se prepara para la muerte".

El mundo entero se vistió de luto el 29 de noviembre de 2001, en el Palacio de Buckingham la banda militar tocó un compilado de melodías de The Beatles. El diario británico The Mirror circuló con una portada en negro que anunciaba: Desde la reina hasta el lechero, todos lamentan la muerte de George.

Incluso el presidente estadounidense, George W. Bush, informó desde Washington que también él "estaba triste de que dos de los cuatro Beatles ya no están vivos".

Tras los numerosos y sentidos homenajes en su momento, un año después de su muerte, un grupo de músicos, entre ellos, Eric Clapton, Ringo Starr y Paul McCartney, le rindieron un concierto tributo en el Royal Albert Hall de Londres.

En 2003 Harrison fue incluido en la lista de los 100 guitarristas de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone.

Un año después, fue reconocido en el Rock and Roll Hall of Fame por sus amigos y compañeros de la banda Traveling Wilburys Jeff Lynne y Tom Petty.

El legado musical y la vida de George Harrison fueron el tema principal de la revista Time del 10 de diciembre de 2001, lo que marcó la primera portada dedicada a una persona o a un tema en especial tras los atentados del 11-S.

Asimismo, el 1 de agosto de 2006 fue incluido en el Madison Square Garden Walk of Fame.

En 2008, un reconocido portal de subastas puso a la venta el disco de "El Cuarteto de Liverpool", que en 2008 cumple cuatro décadas de su lanzamiento. El disco fue ofrecido a través de Internet por el empresario británico Andrew Milton, a nombre de un coleccionista italiano dueño de la copia.

El álbum que incluye temas como Sexy Sadie, Blackbird, Julia y Back in the USSR fue subastado en 28 mil dólares a 40 años de su lanzamiento.

Un año después, en el Centro Cultural Provincial de Argentina, se le rindió un tributo preparado por INDRA, un grupo reunido para la ocasión e integrada por diferentes músicos de reconocidas bandas locales como Magical Beat, Habeas Corpus, Invisibles, Clocks, Mr Kombus, e intérpretes como Juan Carlos y Alejandro Collados.

Durante el espectáculo se recorrió gran parte del repertorio solista de George y, por supuesto, algunas de las composiciones de la etapa junto a The Beatles, con una producción y puesta en escena fiel al estilo de las presentaciones en vivo que realizaba el artista.

Por otra parte, en junio de 2010 salió a la venta Let it roll: Songs by George Harrison, el tercer álbum recopilatorio en su carrera, y el primero en abarcar por completo su trayectoria musical como artista en solitario.

Además fue recordado con un homenaje organizado en su honor, en el templo Krishn en Chile, y se editó George Harrison, de beatle a jardinero, de Javier Tarazona y Ricardo Gil, que es un exhaustivo recorrido por la vida del emblemático músico.

En 2011 llegó a la pantalla grande con el documental George Harrison: Living in the Material World que le dedicó Martin Scorsese, lanzado en septiembre pasado.

A pocos meses de haber debutado en el Festival de Telluride en Estados Unidos y después de haberse paseado por varios eventos, el 8 de diciembre de 2011 el documental George Harrison: Living in the Material World, llegó a las pantallas chilenas como una de las sorpresas del Festival In-Edit Nescafé.

Con el mismo formato que su anterior documental sobre Bob Dylan, Scorsese indaga la vida del compositor de While My Guitar Gently Weeps a través de entrevistas de personajes que fueron parte de su vida como Terry Gilliam, Eric Clapton y Yoko Ono, así como de sus excompañeros Ringo Star y Paul Mcartney.

Así, con un trabajo realizado muy de cerca con Olivia Harrison la viuda del músico, Scorsese crea un homenaje al más callado integrante del cuarteto de Liverpool, quien con sus canciones logró crear himnos que trascendieron por generaciones y siguen vigentes entre el público actual.