Guillermo Almada lamenta ausencia de Funes Mori

Guillermo Almada a su llegada a la Sultana del Norte, lamentó la ausencia de Rogelio Funes Mori en la delantera de los Rayados, pero advirtió que deberán tener mucho cuidado con el holandés Vincent Janssen.

"Me hubiera gustado que estuviera Funes Mori, de los mejores jugadores de Monterrey, porque nos sirve en una gran medida para nosotros" advirtió el timonel de Santos, quién agregó "pero no dejo de reconocer, que Janssen es un gran futbolista, lo ha demostrado, tiene una gran trayectoria y va a ser un futbolista que va a demandar mucho cuidado, como lo demandaría Funes Mori, no creo que se trastoque mucho por la calidad que Janssen tiene, desde mi punto de vista".

Ante los cuestionamientos de la prensa regiomontana acerca de su inexperiencia en estas instancias de la Liga MX, el charrúa dijo: "No tengo nada que demostrarle a nadie, sino darle alegría a los futbolistas y a la afición, tenemos muchísima experiencia en Copa Libertadores, que es un campeonato muy importante y trascendental que hemos disputado, sabemos de esas llaves eliminatorias".

Y de la maldición del superlíder enfatizó: "Prefiero ser toda la vida primero, que quinto o sexto".

Por último, indicó que para nada podrá tomar de parámetro el partido de agosto pasado, cuando los Guerreros vencieron 2-1 a La Pandilla, entonces dirigida por Diego Alonso.

"(Rayados) tiene una idea distinta, nos enfocamos en los detalles, no hay que cambiar la idea de juego, será un partido complicado y muy difícil, porque ellos tienen calidad en sus futbolistas".