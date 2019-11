Operan a 160 de cataratas en Gómez Palacio

Fueron 160 personas las que se beneficiaron con la campaña de extracción de cataratas y la colocación de lente intraocular, mediante facoemulsificación, en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 53, en el Municipio de Gómez Palacio, Durango.

La delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, la doctora Velia Patricia Silva Delfín, comentó que en esta campaña se colocaron lentes mediante facoemulsificación, se otorgaron consultas perioperatorias, valoraciones pre anestésicas, exámenes de laboratorio y paraclínicos, beneficiando a 160 personas.

Estuvo dirigida a personas de 41 a 90 años de edad. Las localidades beneficiadas fueron: La Loma, El Vergel, Cadena, Dinamita, Mapimí, Bermejillo, Gregorio A. León Guzmán, La Popular, La Goma, de los Municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

Dijo que el IMSS ha logrado agilizar el tiempo en cirugías a través la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 53 la cual es la unidad más grande del estado y que realiza cirugías de baja complejidad, aligerando la carga de trabajo en los hospitales No. 46 y No. 51, en Gómez Palacio.

Este tipo de cirugías, al igual que las otras, tiene sus riesgos. La recuperación es de cuatro a seis horas, y el paciente es dado de alta el mismo día.