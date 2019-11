Estilo hasta tus pies

Los zapatos son uno de los objetos más importantes en el clóset de las mujeres. Y es que un par adecuado no solo ayuda a transformar cualquier look, sino también aporta el estilo y la confianza necesarios como por arte de magia. Así lo consideraba Christian Dior: "Nunca puedes descuidar la elección de tus zapatos. Muchas piensan que no son relevantes, pero la prueba real de la elegancia de una mujer es lo que lleva en sus pies".

Cada temporada, las firmas de lujo compiten por crear el diseño más deseado, aquel que impera en los looks de street style y es copiado por marcas de bajo costo. La fascinación por el calzado solo es comparable a la que despiertan los bolsos, en los que las mujeres prefieren invertir antes que la ropa. Durante este otoño-invierno, los estilos clásicos se reinventan para mostrar una cara más moderna, tales como las botas a medio muslo y los míticos Mary Janes. Las primeras se observan, sobre todo, en colores claros y vibrantes, como beige o naranja; mientras que los segundos se confeccionan con materiales diferentes a los tradicionales, por ejemplo, en terciopelo. Los botines de cuero se recubren con piel de borrego para darles un aire de invierno y las zapatillas de estilo ladylike se modernizan con detalles de pedrería. Por otro lado, el animal print se imprime en una variedad de diseños: botas, loafers, pumps y flats. Conoce las tendencias estelares de la temporada y actualiza tu look de la cabeza a los pies. Las botas a medio muslo son perfectas para protegerte del frío, así como para estilizar las piernas (y, actualmente, es el modelo que más se está llevando). Esta temporada, se observan sobre todo en tonos claros, como beige y gris, además de colores brillantes (rojo y naranja). Se pueden llevar al trabajo con un vestido camisero o un little black dress o, bien, para un look más casual, sobre unos pantalones de mezclilla y un suéter de cuello alto. Si eres de baja estatura, inspírate en el estilo de Salma Hayek o Ariana Grande para lucirlas con estilo. El animal print no solamente triunfa en el ready-to-wear, sino también en el calzado, y esto sucede temporada tras temporada. Ya sea de serpiente, cebra, vaca o tigre, este estampado le da un aire atrevido y moderno hasta al más clásico de los vestidos. Prueba llevar un traje sastre de color negro con unos elegantes stilettos con print de cheetah o tigre o un vestido arriba del tobillo con unos botines de vaca, al estilo de varias influencers. También puedes apostar por una falda lápiz y una blusa con lazo para convertir este calzado en el protagonista de tu look. Con este nombre se le conoce al calzado que deja al descubierto los talones, es cerrado en el frente y puede o no abrocharse con una o dos correas en el empeine. En un principio, se elaboraba únicamente con charol, pero ahora se presenta en una variedad de materiales y prints (de flores, animal print o con acabado brilloso). Un vestido de tejido ligero o un abrigo a la rodilla, ambos con medias, son la mejor manera de sacarle provecho a este diseño. El estilo ladylike vuelve con fuerza para esta temporada de otoño, sobre todo en zapatos. Desde marcas de bajo costo como Zara hasta firmas de lujo como Christian Dior, se imponen los diseños de tacón medio a alto con puntas afiladas y detalles de pedrería. Lucen bien tanto con una falda plisada y una blusa con moño, como con unos boyfriend jeans y un blazer. Apuesta por colores clásicos, como el negro o, bien, por tonos claros de amarillo o verde. "Los zapatos son la forma más efectiva de que las mujeres logren una metamorfosis instantánea", Manolo Blahnik. La piel de borrego se corona como una de las tendencias ganadoras en el calzado de esta temporada. ¿El mejor estilo para lucirla? Unas botas de cuero en colores neutros. Desde el clásico botín militar hasta la bota a medio muslo, se recubren de este detalle en la parte alta o en las agujetas. Puedes llevarlas desde con unos jeans de corte slim y una capa hasta con un vestido floreado y una chaqueta de cuero negra. Procura no usarlas en un día de lluvia para que no se estropee la piel de borrego.