Susana Dosamantes aplaude a mujeres que alzan la voz

La actriz Susana Dosamantes expresó su apoyo al género femenino y aplaude que las mujeres alcen la voz y salgan a manifestarse, sin embargo, no está de acuerdo que en esos movimientos se dañen los monumentos históricos.

"Admiro a las mujeres y admiro el movimiento feminista que yo vi manifestarse, fue fantástico, pero lo único que repruebo son los destrozos en los monumentos históricos que son de todos nosotros", dijo la actriz respecto a la reciente marcha en la Ciudad de México en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"No me gusta que hagan destrozos porque son patrimonio que nos pertenecen a nosotros y a las nuevas generaciones como mis nietos, pero siempre es bueno que las mujeres alcen la voz ante todo lo que pasa en la sociedad", apuntó.

Dosamantes, quien fue reconocida la noche del martes con el Premio Arlequín por sus 50 años de trayectoria, en los que ha dejado huella en el cine y televisión, comentó que se encuentra muy agradecida con la vida por su familia y su carrera.

Aseguró que tiene varios planes en puerta, así como una telenovela que le han ofrecido pero aún no tiene fechas exactas para su realización.

Comentó que su hija, la cantante Paulina Rubio, no la acompañó a esta ceremonia tan especial, debido a que se encuentra en Miami cuidando a sus hijos, "están hermosos y son mi adoración, aunque son tremendos". La protagonista de filmes como Más negro que la noche explicó que se encuentra feliz de poder estar al lado de su familia y en especial de "La chica dorada" a quien, aseguró, a estas alturas de su vida ya no le da consejos, pues ella sabe cómo maneja su vida y sus relaciones.

"Después de los 21 años ya tienes tu forma de ser y carácter bien formados y por más que des consejos, tú sabrás lo que haces y como llevas tu vida", apuntó la actriz, quien sólo sonríe con el tema de las exparejas de Rubio, y aseguró que después de 50 años de carrera ha aprendido a sobrellevar las críticas por eso toma con humor la polémica que se genera alrededor de Paulina Rubio. Consideró que su hija es una buena madre, ya que ella atiende a los niños, "los lleva al doctor, de paseo, es una gran mamá". Referente a las denuncias de Gerardo Bazúa, en el sentido de que no le deja ver a su hijo, afirmó que desconoce ese tema, sin embargo, confirmó que la relación con Nicolás Vallejo "Colate" es mejor, "con el tiempo todo pasa y se nivela, todo vuelve a la normalidad".

Paulina se negaba a que el empresario viera al hijo de ambos, por lo que enfrentaron una disputa legal; sin embargo, ahora el español convive con el pequeño Nicolás de una manera muy cercana.

La pareja se casó en abril del 2007 y se divorciaron en el 2013.

Señaló que hay muchas especulaciones sobre la vida de su hija y ella, sin embargo, no hace caso y tampoco lo toma de manera personal, "hay cosas que no son reales, ni ciertas, pero no te puedes pasar la vida desmintiendo".

"Tengo 50 años de carrera y de convivir con la prensa, sabemos que somos un matrimonio y que a veces estamos bien, otras no tanto, sabemos que hay artistas que los consienten y otras ni caso hacen, pero también hay prensa que se pasa con sus preguntas", comentó.

"Siempre hemos estado en medio del huracán", dijo Dosamantes, quien reiteró que todo esto es parte del espectáculo y así lo toma, porque lo importante es seguir trabajando y construir una carrera sólida.