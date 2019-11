Banco Mundial ofrece apoyo a Banco del Bienestar

El Banco Mundial (BM) ofreció apoyo para concretar la puesta en marcha de las 13 mil sucursales proyectadas del Banco del Bienestar, institución bancaria del gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que después de una reunión con David Malpass, presidente del organismo internacional, acordaron el respaldo que se dará a la institución que distribuirá los recursos de los programas sociales.

"La apuesta es tener lo más pronto posible el Banco del Bienestar, la infraestructura en todas las regiones del país, es decir las 13 mil sucursales o centros integradores de servicio que van a tener como eje la actividad bancaria.

"Tuvimos el ofrecimiento del Banco Mundial si necesitáramos y si se requirieran recursos, pero también nosotros hemos hecho el compromiso de no aumentar la deuda, no vamos a seguir endeudando al país, no va a crecer la deuda", sostuvo el mandatario.

López Obrador mencionó en su conferencia matutina que la falta de infraestructura y comunicación por Internet es uno de los problemas que se enfrentan para poner en funcionamiento todas las sucursales, por lo que espera que una vez que se resuelvan esos factores se acelere la apertura de todas.

"Espero que el año próximo ya tengamos toda la red, toda la infraestructura y sea de oprimir un botón desde la tesorería para distribuir todos los fondos. Esta infraestructura no se tenía. No olvidemos que sólo 25 por ciento del territorio tiene comunicación por Internet, es mucho el atraso", dijo.

El denominado Banco del Bienestar dará servicio a los beneficiarios de programas sociales como adultos mayores, jóvenes becarios o campesinos, por lo que busca dar una cobertura nacional, pues ni siquiera existen bancos privados que ofrezcan servicios en todos los municipios.

"El Banco del Bienestar va a ser muy importante porque va a tener, repito, 13 mil sucursales, no hay un banco con 13 mil sucursales. Para tener una idea, de los cerca de dos mil 500 municipios que hay en el país, hay sucursales bancarias como en mil 500, hay más de mil cabeceras municipales donde no hay un banco, no hay servicio bancario", subrayó.