Ser un youtuber requiere talento: Álex Montiel

Álex Montiel es periodista. Ha trabajado en Planeta 3, Revista Emeequis, Radio Mil y TV Azteca. Sin embargo, y como él mismo lo cuenta, "de repente se le abrió la posibilidad en YouTube". Después de 10 años trabajando en el sector y con varios canales en su haber que cuentan con millones de seguidores, Montiel nos explica su visión del negocio y lo que será el futuro del Escorpión Dorado, su personaje y plataforma más popular.

´¿Cómo ha cambiado el negocio desde que empezaste hasta ahora?

-Ha cambiado muchísimo, sobre todo en la manera en la que llegas a los números. Al principio, YouTube era un terreno donde podías hacer todo; entre más irreverente fueras, a tu video le iba mejor. Hoy es 180 grados distinto. Las reglas han cambiado, es más difícil. La mayoría de quienes nos dedicamos 100% a esto estamos conscientes que lo que hacemos en YouTube, si lo resumimos en una palabra burda, [YouTube te da] una propina que corresponde a lo trabajado. Según qué tanto produces, es lo que vas a ganar.

´Como creador de contenido, ¿es tu deber aprender a usar las nuevas tecnologías? ¿Cómo mantenerse vigente?

-Antes, cuando inició YouTube, no existía Instagram, pero sí sitios como MySpace. Se han diversificado las redes sociales y tú tienes que estar presente en todas. Saber ser multifuncional: saber hacer una foto o un live stream. Saber crear contenido. Hay mucha competencia hoy en día. ¿Por qué me van a dar play a mí si tienen otras opciones?

´¿La actividad de youtuber se ha profesionalizado?

-Totalmente, sí. Cuando la gente empieza a intentarlo, se da cuenta que ser youtuber no requiere solo del tiempo que les sobre. Es un rollo muy profesional que requiere de talento y tiempo. Si tú le das lo que te sobra, pues eso es lo te va a regresar… si es que te regresa algo.

´¿Has pensado en mudarte de plataforma?

- Siempre hay pláticas con las diferentes plataformas y te dicen "oye, ¿qué traes, qué puedes hacer interesante?". Son decisiones. Es pensar qué va contigo, con tu público y cómo conectas mejor con él. Yo siempre estoy abierto a esas posibilidades y, donde existan las mejores condiciones, ahí vamos a estar. Es lo padre de ser un creador independiente: no tienes contrato con nadie.

´Pronto cumplirá 10 años tu personaje Escorpión Dorado. ¿Cuál será la temática del documental que sabemos estás preparando a propósito de este aniversario?

-Lo que más me gusta de lo que he creado con el Escorpión es que puedo envolver a un político, un deportista, un cantante, actor, youtuber... todos están metidos en el mismo lugar. El documental explora un poco eso: cómo ven al personaje, la manera de entrevistar, su interacción. Es la perspectiva de cómo lo vivió cada uno: mi carnal [el también youtuber Werevertumorro], Lalo España, Platanito, Eugenio Derbez, Adela Micha, Sofía Niño de Rivera, Juca, Álvaro Cueva. Todos ellos opinando acerca de eso.

´También sabemos que trabajas en una animación. ¿Qué significa para ti poder crear una caricatura en colaboración con el creativo Teco Lebrija?

-Está padrísimo. Dentro de este mundo de Internet me topé alguna vez con La Familia del Barrio y me encantó. Me volví fan. Se dio la oportunidad, nos presentaron, hicimos clic en dos segundos y empezamos a platicar. La caricatura está planeada para salir en la primera parte del 2020.

´Respecto a tus espectáculos en vivo, ¿cuándo inician y cuántos lugares visitarás en tu gira de shows?

-Vamos a comenzar una gira internacional en 2020. Tenemos contemplado a México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Entonces vamos a visitar México y USA en la primera parte de 2020 y se completarán las ciudades y países a lo largo del año.

´¿Hay una receta de éxito para ser creador?

-Son muchas cosas. El problema no es el talento, el problema no es la creatividad, el problema no son las buenas ideas, sino quien tenga la disciplina para hacerlas.