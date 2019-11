A DAR EL PRIMER GOLPE

Humberto Vázquez Frayre

El Siglo de Torreón

Guillermo Almada a su llegada a la Sultana del Norte, lamentó la ausencia de Rogelio Funes Mori en la delantera de los Rayados, pero advirtió que deberán tener mucho cuidado con el holandés Vincent Janssen.

"Me hubiera gustado que estuviera Funes Mori, de los mejores jugadores de Monterrey, porque nos sirve en una gran medida para nosotros" advirtió el timonel de Santos, quién agregó "pero no dejo de reconocer, que Janssen es un gran futbolista, lo ha demostrado, tiene una gran trayectoria y va a ser un futbolista que va a demandar mucho cuidado, como lo demandaría Funes Mori, no creo que se trastoque mucho por la calidad que Janssen tiene, desde mi punto de vista".