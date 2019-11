Presentan proyectos de investigación en la tercera edición de la 'Expo Fest Tec'

Alumnos de diferentes carreras del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, presentaron sus proyectos de investigación correspondientes al fin de cursos en la tercera edición de la "Expo Fest Tec".

El objetivo es reunir todos los proyectos y trabajos del semestre de las diferentes áreas académicas como Ingeniería, Arquitectura, Arte, Diseño, Ciencias Sociales y Negocios.

Asimismo se realizó la presentación de todos los proyectos extraacadémicos que se trabajan en la división LiFE, que significa Liderazgo y Formación Estudiantil. También se contó con la participación de varias empresas.

Son 140 trabajos en las tres áreas académicas. El número de alumnos varía en función de cada proyecto.

En esta edición hubo un cambio, con una conferencia magistral impartida por Fhernando Colunga, quien fue seleccionado dentro de los siete casos incluidos en el libro "Los que Inspiran a México", del movimiento global Those Who Inspire, considerado como líder mexicano por la revista líderes y seleccionado por el ex primer ministro británico David Cameron para representar la campaña internacional Fashion is Great de Reino Unido.

"Es una personalidad en el ámbito del diseño internacional, además de un empresario que trabaja para la corona inglesa y un talentoso mexicano", dijo Mayeth Mijares Villarreal, directora asociada de la escuela de negocios.

Destacó que las empresas tienen áreas de oportunidad, por lo cual muchos de los proyectos de los estudiantes son aplicables. "Se invita a toda la comunidad lagunera a esta exposición", acotó Mijares.

Trabajos