Arreglan diferencias Ari Borovoy y OV7

OV7 sí viene a Torreón este 4 de diciembre dentro del 90´s Pop Tour. Mariana, Lidia, Ari y Érika subieron la tarde de ayer un video en sus redes sociales en el que aseguran que han arreglado sus diferencias.

Érika dijo que como en todas las familias hay diferencias en distintas índoles y que lo malo fue que éstas salieron a la luz.

Lidia aseguró que a partir de hoy se incorpora el grupo al concierto que dará el tour en la Arena Ciudad de México. "Hemos tenido largas pláticas y hemos coincidido de nuevo. Queremos anunciarles que a partir de mañana -hoy- nos reincorporamos al 90's Pop Tour hasta diciembre de este 2019 que finaliza este proyecto".

La rubia agregó que Ari, al igual que los demás integrantes, "somos un pilar en esta familia llamada 0V7". En el video, ni Ari ni Mariana hablan de lo ocurrido.

El lunes 25 de noviembre, representantes del espectáculo emitieron un comunicado en el que se señalaba que por "causas de fuerza mayor ajenas a BOBO Producciones, Ari Borovoy y al elenco de la gira", la agrupación no se presentaría en las fechas previstas para la Ciudad de México; Torreón y Monterrey. Dicha información no era del conocimiento del resto de los integrantes, quienes así lo expresaron en sus propias redes.

"Este mensaje se envía desde nuestras cuentas personales, ya que Bobo Producciones, sin autorización alguna, ha tomado el control de la cuenta oficial de OV7, impidiéndonos el acceso a la misma", escribieron.

Señalaron que se trataba de una "decisión unilateralmente tomada" de marginarlos del resto del tour y sería el 27 de noviembre cuando emitirían un comunicado oficial al respecto.

Tras ello, las especulaciones y rumores invadieron las redes sociales, se mencionó desde que la productora no les había pagado, hasta que se trataba de un truco publicitario, ya que volverían a tomar el nombre de Onda Vaselina.

Asimismo, algunos fans comenzaron a exigir el reembolso de los boletos para dichas presentaciones, alegando que en la publicidad del evento aparecía OV7 y si finalmente no estaría, no deseaban asistir.

Durante las primeras horas de ayer Mariana compartió un video en redes sociales, que momentos después borró, en los que se mostraba triste y enojada por la "decisión unilateral" que se había tomado, lo que propició que los internautas arremetieran contra Borovoy.

Instantes después, Ochoa publicó un nuevo clip en el que apareció junto a su colega y amigo Ari Borovoy y adelantó que habían llegado a un acuerdo.

"No hemos sacado el comunicado. Estamos aquí todos reunidos, las cosas se han acordado de una manera muy buena para todos. Simplemente quiero decir que bajé un video que grabé ayer en crisis.

"Se están especulando cosas y solo quiero decir que si alguien me ha limpiado las lágrimas en muchas ocasiones ha sido Ari. Mi hermano especuló que no me habían pagado y Ari nunca me ha fallado en los pagos".

OV7 publicó finalmente su comunicado oficial en el que anuncian que sí participarán en el cierre de la gira. Antes de emitir declaraciones, Érika recordó que la ausencia de Óscar se debía a que no radica en la Ciudad de México, "pero está enterado y de acuerdo con todo".