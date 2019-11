Pepe Aguilar manda mensaje a Yuridia

Luego de que Yuridia anunciara su retiro temporal tras sufrir un encontronazo con una reportera del programa Ventaneando, el cantante Pepe Aguilar opinión al respecto y le dio varios consejos a la exacadémica, de quien se declaró fan.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Aguilar le pidió a la intérprete de Amigos no por favor que no se tomara la vida tan en serio, sobre todo su trabajo en la farándula, pues la única función que ellos tienen como artistas es entretener a la gente.

“Yo le quiero decir a Yuridia que no se saque de onda… al fin de cuentas es un juego, imagínate nada más que una reportera te vaya a desbalancear… no tiene uno por qué tomársela tan en serio la vida, especialmente esta vida, estamos hablando de espectáculos, y ahora lo que mucha gente quiere es escándalos, no se la compres. Nunca hay que decir de esa agua no beberé, porque a lo mejor luego yo ande ahí, pero lo dudo… Eres lo que eres por ti, no por lo que opinen de ti, y más medios de comunicación que se encargan de manipular la verdad para vender más, pero recuerden, es un juego, todo es un juego, los Grammy, las entrevistas, todo, es como estar siguiendo ciertas reglas en un juego, así que chido, relax”, declaró Pepe.

Al final, el padre de Ángela Aguilar exhortó a Yuridia a no dejarse derribar por las circunstancias, que envuelven su profesión y puntualizó: “relax y que te valga madre, sinceramente, y ya, no pasa nada y a lo amigos de los medios, que les puedo decir, ustedes hacen lo que hace y hay de todo, hay gente muy profesional y gente muy argüendera”.