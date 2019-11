Irma Infante apuesta por el doblaje de voz

Ante la falta de proyectos actorales, Irma Infante da un giro a su carrera y se suma a las filas de actores de doblaje, actividad en la que ha encontrado su pasión.

La también cantante reconoció que se cansó de la televisión, de no ser llamada, “de hacer la lista de audiciones y que no me llamaran aunque sea para dar las gracias”.

Aunque el doblaje no es desconocido para la intérprete, pues hace años tomó algunos cursos atraída por el trabajo de estos maestros de la voz, sin imaginar que sería su profesión.

A Irma Infante le ha tocado doblar telenovelas turcas, con las cuales se ha divertido mucho, aunque lamentó que estén invadiendo la televisión mexicana.

“Doy el giro totalmente y ahora hago doblaje de voz, sin dejar de lado la música, porque cuando me necesitan para algún concierto y me invitan ahí estoy”, comentó la hija de Pedro Infante e Irma Dorantes durante una entrevista.

A pesar de ser hija de estas dos grandes figuras de la Época de Oro del cine nacional, Infante señaló que ha logrado una carrera “modesta” pero que la ha dejado satisfecha, “lo que he hecho en el medio artístico ha sido con mis propios medios”.

“Nunca podrán decir que me acosté con alguien o cosas por el estilo, yo puedo presumir de una carrera limpia y no le debo nada a nadie”, explicó la actriz de cintas como El judicial 2 y de telenovelas como Victoria.

“Mi mamá nunca ha pedido favores, ella ha tenido que abrirse paso sola en la industria, al igual que yo”, apuntó la intérprete de música tradicional mexicana, quien se suma a la pastorela de Miguel Sabido, Sor Juanita y su abuelo que se estrena este 6 de diciembre en el Teatro San Rafael.

Puesta en escena que la tiene sumamente feliz, pues es una manera de rescatar las tradiciones mexicanas, así como la música, pues en este montaje teatral se ha hecho una gran inversión en este rubro.