Cuentas por saldar entre Santos Laguna y Rayados

Monterrey y Santos abren la jornada de jueves en la fase final del Torneo Apertura 2019, cuando los líderes de la competencia visiten el Gigante de Acero de Guadalupe Nuevo León en punto de la 19:06 horas, en lo que será el primer capítulo de la eliminatoria que ya se ha convertido en un clásico al norte del país.

Los Rayados llegan a la liguilla como el invitado final, no obstante, el conjunto de Antonio Mohamed enfrentará a Santos con una inercia sumamente efectiva, ya que desde la llegada del "Turco" a Monterrey la Pandilla no conoce la derrota, empató dos y gano tres compromisos. Los últimos dos triunfos fueron trascendentales, sometiendo a Xolos y Atlas —cotejos en los que sumaron seis goles a favor sin recibir ninguno en contra—, para subir al barco de la fiesta grande el futbol mexicano. A pesar de esto Rayados no llegará con plantel completo debido a que Rogelio Funes Mori no va de inicio por una molestia en la pantorrilla; Vincent Janssen perfila a la titularidad en el ataque.

El conjunto de la Sultana del Norte tiene en sus manos la oportunidad de hacer efectiva la maldición del superlíder en la que el puntero del certamen no es campeón y muchas veces es eliminado por el octavo de la clasificación, al tiempo que pueden vengar la derrota sufrida este torneo en el estadio Corona. Por su parte los Guerreros arribaran a cuartos de final como el conjunto con más laureles en la Liga MX con 11 victorias y 37 puntos a cuestas —diez más que los norteños—, sin embargo, saben de la racha y el poderío que tienen los Rayados, por lo que el cuadro de Guillermo Almada debe concentrar sus esfuerzos en no recibir goles —tópico en el que fueron vulnerables con 25 en contra— como visitantes para poder definir el primer juego de la eliminatoria en su favor.

La última ocasión en que ambas organizaciones chocaron en liguilla, en el Apertura 2018, los regios eliminaron al conjunto de Torreón en cuartos de final por lo que los laguneros tienen en su poder la oportunidad de redimir dicha afrenta. Además, los verdiblancos quieren validar su buena actuación en la fase regular donde consiguieron por tercera vez en su historia el superliderato, las anteriores fueron en el torneo de Apertura 2007, cuando bajo las ordenes de Daniel Guzmán, acumularon 38 puntos, producto de 11 juegos ganados, cinco empatados y un perdido, derrotaron a Morelia en cuartos de final por global de 5-2, pero cayó en semifinales frente a Pumas 4-5. El campeón de ese torneo fue Atlante.

Después en el torneo de Clausura 2012, el "Maestro" Benjamín Galindo llevó al conjunto a quedar en la punta de la general, alcanzaron 36 puntos los que lograron al ganar 11 partidos, empatar 3 y perder otros 3. En cuartos de final, derrotaron a Jaguares de Chiapas por global de 6-4. En semifinales empataron a tres con Tigres, pero lograron avanzar por mejor posición en la tabla de competencia. Para que en la gran final derrotaran a Monterrey 3-2, por lo que hay mucho en juego en esta nueva edición de una profunda rivalidad norteña.