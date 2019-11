'Me perdería si sigo las tendencias de la moda musical': Gino Vannelli

Aunque el reggaetón es tendencia a nivel mundial y muchos artistas se han involucrado con el género, jamás será el caso del canadiense Gino Vannelli, pues él no compone temas para seguir las modas.

“No hago música dirigida hacia un público o audiencia en especial, yo la hago con base en como veo las cosas que suceden y la relación que pueda tener con la naturaleza. La moda cambia tan rápido que si sigo una tendencia, me perdería. Lo mejor es hacer lo que uno quiere y ama”, declaró.

Durante su décima visita a México, el cantautor compartió que muchas veces se inspira en la naturaleza para componer sus temas. Dijo que a los 18 años era una persona ensimismada y siempre buscaba la manera de meditar.

“Miraba hacia el cielo y luego a la tierra, y me preguntaba: ‘¿Hacia dónde voy a ir? Entonces, una voz interna me decía que fuera hacia la parte de enfrente. En una ocasión, pasé por un jardín de rosas floreciendo y pensé que ahí estaba la respuesta. Así que cada vez que debo buscar inspiración, me acuerdo de esas rosas y la memoria me regresa”.

Gino Vannelli, nominado al Grammy por Living inside myself, platicó que le gusta estudiar de todo un poco y aunque no es historiador, asegura conocer de culturas como la egipcia, la mesopotámica y la española.

“Sobre todo, me fijo mucho en la conducta de otras personas. En muchas partes del mundo estamos viviendo situaciones de violencia y gente que en algún momento puede estar en un lado y después desaparecer. Pese a que existan los puntos violentos, tenemos que mirar hacia dentro para luchar contra todo eso y contrarrestar. La batalla se libra en nosotros mismos”.

Fue en 1973 cuando el intérprete de éxitos como People gotta move y I just wanna stop irrumpió en la industria musical con su disco Crazy life. Desde entonces, se ha mantenido activo produciendo álbumes y lejos de los típicos actos de nostalgia.

Hoy más que nunca, es testigo de la evolución musical. Presumió tener un hijo (Anton Vannelli) “millennial”, que guarda en su teléfono móvil cualquier cantidad de temas, mismos que no consume en su totalidad, como tampoco los discos que se editan.

“Vivimos una época con un déficit de atención. Y no es culpa de nadie, pero tenemos una gran cantidad de información que nos llega en todo momento. Creo que esto va a cambiar, pero el cambio empieza en uno”.

Consideró que muchas personas oyen música mientras realizan otras actividades y sólo aquellos aficionados dedican todos sus sentidos a ponerles atención.

“Pero cuando doy un concierto, me doy cuenta que todo el esfuerzo ha valido la pena porque no hay de otra más que te pongan atención. El público que me sigue lo hace desde hace muchos años y disfruta mis actuaciones, esa es la gran diferencia. Es gente que está ahí y no tengo que batallar con esa situación”.

Será este 29 de noviembre cuando Gino Vannelli presentará su show en el Auditorio Blackberry de esta ciudad. Adelantó que hará un recorrido por su trayectoria, desde la década de los 70 y la época actual. Además, interpretará por primera vez y en español la canción El camino al perdón, que compuso con Alejandro Lerner.