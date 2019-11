Anuncia Carlos Slim que Telmex y Telcel entrarán en áreas desatendidas en México

El multimillonario Carlos Slim anticipó este miércoles que sus empresas Telmex y Telcel, líderes en el sector de telecomunicaciones en México, ofrecerán próximamente su servicio en zonas geográficas del país que no estaban atendidas.

Estas empresas invertirán unos 200 mil millones de pesos (unos 10.227 millones de dólares) en los próximos años, 40 mil millones de pesos (unos 2 mil 45 millones de dólares) por año, para ofrecer su servicio a entre 15 y 20 millones de personas, apuntó.

"Quiero decirles que (con) Telmex y Telcel hemos decidido, desde hace un año, atender las áreas no atendidas (con telecomunicaciones en el país)", dijo Slim en una conferencia en Ciudad de México.

Explicó que sus empresas no atendían las regiones donde no había competidores porque iban a tener el 100 % del mercado y ante esos hechos la entidad reguladora de telecomunicaciones podría sancionarlos por tener mayor participación del mercado.

"Pero ahora hemos decidido atenderlas, creemos que es una responsabilidad y teníamos ese compromiso con nosotros mismos y con la población de ir a estás áreas", apuntó.

Slim estimó que este servicio atenderá a entre 15 y 20 millones de personas que no tienen comunicación en sus poblados, pero sí usan teléfonos.

"El objetivo es hacer estas inversiones, estamos pensando que en los próximos 5 años invertir en el orden 200 mil millones de pesos (unos 10.227 millones de dólares) entre Telmex, Telcel y Telesites", agregó Slim Helú.

El martes, tras la presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, dentro del Plan Nacional de Infraestructura, Slim reconoció que la economía mexicana "no creció el año pasado, ni este año, pero como dije, no era importante que creciéramos o no, pues ya sabíamos que no iba a ver crecimiento".

El magnate destacó que durante este año, el primero del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, "se sentaron las bases con unas finanzas públicas con mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficit fiscal y la inflación bajó y eso creó una confianza para la inversión financiera que es la que ahora está disponible para inversión".