Anuncian a coordinadora en Lerdo para 'defender' a López Obrador

Anuncian conformación de una coordinadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Lerdo para “defender” el proyecto de nación encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Señalan que han dejado a un lado sus “diferencias” y que van a informar a los habitantes de Ciudad Jardín cuánto, cómo y dónde se está distribuyendo el dinero “de nuestros Impuestos, es un derecho que ellos tienen y lo vamos a dar a conocer hasta el último rincón de nuestro Municipio”.

Las organizaciones dijeron que “estamos decididos a empujar junto con el pueblo de Lerdo a este elefante viejo y mañoso que nos dejaron los gobiernos anteriores del PRI y el PAN”.

Comentaron que, en términos generales, suscribieron un acuerdo para formar la coordinadora y “defender la cuarta transformación de México”. A este proyecto, se suman entre 6 y 7 agrupaciones como la Organización Social Magisterial del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), Justicia para Lerdo, regidores y regidoras, que integran el Cabildo de Lerdo, Grupo Centauro y representantes de colonias como la César G. Meraz y Villa de Las Flores. Aseguran que también se integran regidores y regidoras morenistas del Cabildo de Lerdo.

A casi un año de gobierno de López Obrador, consideran que hay “grupos reaccionarios” que están tratando de “boicotearlo por todos los medios posibles, lo cuál no vamos a permitir”.

Juan Villarreal, representante de Cocopo, dijo que la popularidad y simpatía del presidente "si no ha ido en aumento se mantiene, a pesar de todos los anuncios falsos que han hecho, como por ejemplo que no hay crecimiento y que no ha llegado la ayuda a los más desprotegidos".

Las agrupaciones comentaron que se unirán a la marcha que se realizará en Gómez Palacio para respaldar al presidente. La cita es el próximo domingo primero diciembre a las 10:00 horas y partirá de un conocido centro comercial ubicado sobre la avenida Victoria para terminar en la plaza de armas con un mítin.

También tienen programada la entrega de volantes, perifoneos y pinta de bardas en Lerdo.