'A Felipe Ángeles lo mataron por bueno', asegura Paco Ignacio Taibo II

"A Felipe Ángeles lo mataron por bueno", aseguró el escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, durante su participación en la Cátedra Carlos Monsiváis que se realizó en el Museo Nacional de Antropología. El autor de novela negra dijo que en la mentalidad del movimiento presidido de Venustiano Carranza no cabía un militar bueno sino "subordinados, esbirros, pero no buenos".

El director del FCE indicó que Ángeles para esos momentos se había vuelto una de las figuras más lúcidas de la revolución habiendo incorporado a su cristianismo original una versión socialista adquirida en los barrios pobres de los Estados Unidos. "No tenía ya confianza en que la guerrilla de Villa fuera a sostenerse. No tenía confianza en que el zapatismo fuera a perseverar y sin embargo pensaba que había que integrar un frente, de nuevo, para reconstruir un proyecto revolucionario".

Calificó que el juicio contra Ángeles como una máscara porque el objetivo era asesinarlo lo más rápido posible. "Los carrancistas sabían que Villa iba a intentar interrumpir el juicio y liberarlo. Lo que no sabían era que Villa, en la distancia en la que estaba, tardó en recibir las noticias de que se le juzgaban a toda velocidad y no pudo integrar una brigada a pesar de que contaba con los hombres para darles un susto en Chihuahua".

Paco Ignacio Taibo II calificó el atentado contra el general como un "asesinato legal". "Es el único general que no traiciona a Madero. Incluso los que lo defendieron en la Decena Trágica se acaban cuadrando con Huerta". El escritor agregó que "no lo mató porque perro no come perro" y el miedo a fusilar un general inactivo ante los otros generales, que eran una pandilla de pillos, gángsters, etc, los habrían puesto a dudar sobre si serían los siguientes. La Cátedra Carlos Monsiváis se pensó como preámbulo al 10 aniversario luctuoso del escritor, en junio de 2020, con la idea de reflexionar sobre su actualidad.

Paco Ignacio Taibo II indicó que el autor de Los Días de Guardar fue un personaje singular con proximidad en muchísimimas cosas, pues estuvieron en muchos momentos de la vida política social de este país, pero también es un personaje de anécdotas inolvidables que lo van retratando.

En el acto que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Antropología el autor de Cosa Fácil recordó algunas características del cronista mexicano que aportó "nuevos puntos de vista diferentes al lenguaje tradicional de la izquierda".