Disney pondrá a la venta artículos de 'Baby Yoda'

Baby Yoda se dio a conocer en la nueva entrega de Star Wars, The Mandalorian, la cual se puede ver desde Disney Plus. Este personaje es un bebé de 50 años conocido como "The Child", el cual tiene los poderes de la fuerza.

Si Baby Yoda te ha cautivado tienes que saber que ya puedes comprar productos como playeras, viniles para pared, PopSockets, tazas, case para celular, entre otras cosas de Baby Yoda, aunque si lo que buscas es un muñeco deberás esperar un poco más pues todavía no están disponibles ni hay fecha oficial para su lanzamiento, sin embargo hay rumores acerca de que podrían suceder durante el Black Friday 2019.

