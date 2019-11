Muere cineasta y director de teatro Jonathan Miller

De acuerdo con el portal de la revista estadounidense Variety, su familia dio a conocer que Miller murió pacíficamente en su casa después de una larga batalla contra el Alzheimer.

La primera ópera que hizo fue Così fan tutte, en Kent, Inglaterra; a partir de entonces realizó unas 50 producciones, varias de ellas al mismo tiempo y en el transcurso de una misma temporada.

Entre las obras en las que participó destacan Rigoletto, para la English National Opera; mientras que en 1994 llevó a cabo una versión dramatizada de La pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, para la BBC.

La Royal Opera House de Londres difundió un obituario en su honor, en el que destacó que la producción de Royal Opera, del director británico, Così fan tutte, fue un elemento básico del repertorio durante casi 20 años.

All at The Royal Opera are saddened to hear of the death of director Jonathan Miller



Miller was one of the most important figures in British theatre and opera of the past half century who shone a unique light on our art formhttps://t.co/LJFqrU80Je