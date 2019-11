Condición física de Robert Pattinson retrasaría rodaje de Batman

De acuerdo a la periodista estadounidense Grace Randolph, especializada en cine, el actor la está pasando mal debido a su delgadez.

"También escuché que Robert Pattinson está teniendo algunos problemas para aumentar su volumen. Creo que probablemente sea imposible para él aumentar de volumen porque tiene una constitución ligera, pero creo que es gracioso que digan: 'Tal vez si le damos unas pocas semanas más, podría aumentar de volumen'. Si él no ha aumentado hasta ahora, no va a aumentar. Solo acepten que tienen un Batman flaco y lidien con eso. Entonces, creo que es gracioso. No es que sea un gran retraso. No es un gran problema. No es un gran problema, de verdad, serán como un par de semanas.”, expresó.

Hace unas semanas el mismo Robert reveló en una entrevista que estaba en etapas muy tempranas de preparación y al ser cuestionado sobre su desdén al ejercicio respondió:

“No hacía (ejercicio) cuando era más joven, pero ahora a medida que crezco, poco a poco me estoy dando cuenta del envejecimiento. Así que pienso, 'tengo que hacer un esfuerzo, de lo contrario voy a necesitar un reemplazo de cadera'”.

La imagen en la industria del cine es algo fundamental, por lo que el actor está bajo la mirada pública de los fans quienes esperan ver representado al superhéroe como se le conoce y como ha sido llevado a la pantalla por actores como Christian Bale y Ben Affleck.

The Batman está programada para estrenarse el 25 de junio de 2021 y además de Robert Pattinson ya cuenta con un reparto que incluye a Zoe Kravitz como “Gatúbela”, Jeffrey Wright como el “Comisionado Gordon”, Paul Dano como “El Acertijo”, John Turturro como “Carmine Falcone”, y Andy Serkis como “Alfred Pennyworth”.

