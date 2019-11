Donatella Versace se inspira en novelas para colección navideña

La firma italiana Versace ha lanzado su nueva campaña de navidad, donde además de mostrar a una mujer poderosa con diseños de la casa y un decorado que inspira nostalgia y toda la esencia italiana, está inspirada en revivir las telenovelas de la década de los ochenta con una colección nostálgica y con muchas referencias a los programas de televisión de ese entonces.

Por medio de un video en redes sociales la firma presentó la campaña navideña, cuya protagonista es Helena Christensen y la artista Sarah Baker. La campaña se dividió en seis episodios en la que podemos ver momentos de amor, engaño, celos y chantajes. En cada episodio vemos diseños de la firma y de la marca hermana Atelier Versace, donde vemos diseños con lentejuelas, melenas voluminosas y joyas doradas como epítomes de lujo y sofisticación.

Por medio de un comunicado oficial Donatella Versace expresó su gusto por transmitir este proyecto: "Estoy encantada de asociarme con Sarah Baker y formar parte de este apasionante proyecto. Ella es una visionaria y sabe exactamente cómo representar a la mujer Versace. Mis diseños empoderan a la mujer y esta campaña lo realiza".

The second chapter of the #VersaceHolidaySaga introduces the Baroness - a powerful and glamorous character portayed by #HelenaChristensen.



