Colin Kazim-Richards firma con Pachuca

El delantero turco-inglés, Colin Kazim-Richards, fue anunciado como el primer refuerzo de los Tuzos de Pachuca para el Clausura 2020 de la Liga MX.

Tras desvincularse de los Tiburones Rojos del Veracruz, el atacante que llegó al futbol mexicano para los desaparecidos Lobos BUAP se enroló en las filas del cuadro hidalguense, mismo que le dio la bienvenida en sus redes sociales.

Kazim-Richards fue uno de los jugadores que rescindió su contrato con el conjunto escualo debido al tema sobre adeudos de sueldo por más de seis meses, por lo que quedó en libertad de contratarse con cualquier equipo.

El torneo pasado, el delantero de 33 años disputó ocho encuentros, siendo titular en seis de ellos, acumulando un total de 571 minutos jugados y cuatro anotaciones, una de ellas fue la que significó el primer triunfo de Veracruz en más de un año, cuando vencieron al Puebla en la fecha 16 del Apertura 2019.

Kazim llega al cuadro de la "Bella Airosa" dos días después que se hiciera oficial la llegada del técnico uruguayo Paulo Pezzolano como técnico para el siguiente torneo, quien reemplazará al argentino Martín Palermo en el banquillo.

El torneo de Veracruz se vio "manchado" por temas extracancha y en el que el ariete turco-inglés aportó revelando que mientras jugó en el Puerto Jarocho le tocó ver situaciones de precariedad.

"Es muy difícil intentar trabajar, seguir. Había una situación que nunca había visto en el futbol. ¡Nunca! Cuando entrenas y ves a un niño que no ha comido en tres días. Comenzó a vomitar agua. No vomitó comida, nada. Le pregunté qué pasó y dijo que no había comido en tres días. Lo llevé a comer", dijo en declaraciones a la prensa, Globoesporte, de Brasil.