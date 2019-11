Inicia calendario de pagos del programa '68 y más'

Hoy arranca el pago calendarizado de la Pensión del Bienestar para adultos mayores en La Laguna de Coahuila, por lo que será importante que los beneficiarios revisen la fecha que les toca de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno y acudan a las oficinas del Palacio Federal.

Cinthia Cuevas, delegada regional de los Programas para el Desarrollo Social de la Secretaría del Bienestar, indicó que no es necesario que todos los adultos mayores acudan este miércoles 27 de noviembre a sus oficinas a preguntar, ya que se estará pagando de acuerdo a la primera letra del apellido paterno. Los pagos se realizarán a partir de las 9 de la mañana, hora en que abre Telecom.

Las cifras que se manejan es un padrón de 12 mil adultos mayores que están inscritos en el Programa 68 y más, los cuales podrán cobrar su pensión de acuerdo al calendario, el cual es del 27 de noviembre al 18 de diciembre. Necesitan llevar su credencial del INE y una copia.

Para esta semana se pagará a los apellidos paternos que inicien con A (miércoles 27 de noviembre), B (28 de noviembre), C (29 de noviembre) y D (30 de noviembre).

Si usted recibe este beneficio y su apellido inicia con A, B, C y D, deberá acudir al Palacio Federal esta semana, en horario de 9 de la mañana a las 4 de la tarde en el día que le toque, no antes, ya que no podrá cobrar.

Para la siguiente semana corresponde para los apellidos que inicien con E, F, G, H, I, J, K, L y M.

Se pide a los familiares de los adultos mayores que les digan que no es necesario acudir de madrugada, ya que además de que el clima es frío, las oficinas de Telecom abren a las 9 de la mañana, por lo que no cobrarán más temprano, sino a partir de esa hora.

La pensión es de 2,550 pesos bimestral que recibirán los adultos mayores beneficiados, así como personas con discapacidad, cuya edad no rebase los 29 años. Se precisó que en zonas muy marginadas de La Laguna se amplía el rango de edad para recibir el beneficio.