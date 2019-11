tips, tips, tips...

VIEJOS VESTIDOS DE ALGODÓN

Cuando retire del servicio estas prendas por algún motivo haga buenos delantales con ellas. Le saldrán dos dividiendo la falda en dos partes y cortándola hasta la cintura. Póngale ahora una pretina y cordones y dobladille los lados y el ruedo. Después de sacar el material necesario para la pretina y los cordones y hasta para una o dos bolsas, los delantales quedarán todavía de muy buen tamaño para proteger sus vestidos.

Aproveche todas esas tapas de plástico que traen algunos envases de cartón, de lámina o de hule espuma. Podrá hacer bonitos portavasos. Busque entre sus recortes retazos inútiles de fieltro o de pana de cordón fino y saque círculos del tamaño del fondo del plato. Péguelos con un buen pegamento y antes de usarlos déjelos secar. Ya no se mancharán sus mesas con aros de humedad. No le durarán mucho en condiciones aceptables pero como no le costaron nada, no le pesará tirarlos para substituirlos por unos nuevos hechos en la misma forma.

Para lograrlo, enséñelos desde pequeños a que guarden en su lugar todo lo que saquen de su sitio para jugar o para cualquier otro fin.

Si se le dificulta a usted continuamente ponerse un brazalete o reloj de pulsera, porque tiene un cierre un poco complicado o difícil, sujételo con cinta adhesiva de una de sus puntas a sus brazo y entonces podrá tomar el otro extremo y abrocharlo sin dificultad.

Coloque todos sus aretes de tornillo en un paño o alguna otra tela similar. Empújelos dentro de la tela y coloque los tornillos por detrás.