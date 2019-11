Samo está en una evolución musical

El cantautor de balada pop Samo manifestó su inquietud por acercarse a otros ritmos y confesó encontrarse en un estado de reflexión para saber qué camino tomar ante los cambios en la música, pues ahora debe modificar su forma de escribir, aunque ha hecho un alto en la composición.

En entrevista, el exintegrante de Camila aseguró que se encuentra en un proceso de evolución. "El escribir se ha quedado un poco en pausa, escribí algunos temas este año pero no para alguien más".

"La música se va transformando y he tenido que evolucionar un tanto en mi forma de escribir y hacer música, no quiere decir que no esté haciendo algo que no me llene", aclaró el compositor sobre la perspectiva que tiene ahora en cuanto a su forma de trabajo, pues afirma que debe encontrar un balance como artista ante el nuevo panorama de la industria.

"Cuido mucho lo que digo en las canciones porque al final somos un canal de comunicación para la gente", añadió Samo, quien después de colaborar con Los Socios del Ritmo en una nueva versión del clásico El año viejo, el resultado lo hizo descubrir su inquietud por nuevos géneros ya que nunca había explotado su lado "cumbianchero".

"Ahora con esta puerta que se abre con Los Socios Del Ritmo, entiendo que debo experimentar nuevos ritmos y disfrutar de la música", expresó.

En cuanto a un posible reencuentro con Camila, el intérprete de Sin ti, dijo que sus excompañeros viven en Estados Unidos y él reside en México, y hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con ellos, sin embargo está abierto a cualquier propuesta.

Samo y Los Socios Del Ritmo lanzaron el 22 de noviembre el tema El año viejo, una nueva versión del clásico de la agrupación originaria de Campeche; el video fue rodado en las inmediaciones del Ajusco, en donde los artistas conviven en una fiesta en honor al año que termina.