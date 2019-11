Preocupan efectos de recesión técnica

El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Rogelio Barrios Cázares, dijo que es preocupante el hecho de que el país haya caído en una recesión técnica como lo revelara recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre todo por sus efectos a nivel mundial.

Aunque resaltó que no necesariamente el estado de Coahuila se encuentra en dicha condición, "creo que tiene un superávit en empleo, así lo muestra la información proporcionada por el gobernador (Miguel Ángel Riquelme Solís)".

Pero sí reconoció que existe una disminución de empleos en el resto del país, "tenemos disminución en autos vendidos, tenemos disminución en casas vendidas entre otros elementos, podemos indicar que existe una diminución en el consumo por parte del ciudadano".

Y recalcó "ya caímos en una recesión técnica que puede preocuparnos más porque el efecto puede ser mundial".

Como se informó, el INEGI dio a conocer que la economía mexicana sí estuvo en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019, luego de corregir su serie de datos del Producto Interno Bruto (PIB).

La institución reportó que la economía mexicana presentó una tasa nula de crecimiento en el tercer trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior, tras descontar la inflación y estacionalidad.

Por otra parte y en relación al anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador del Plan Nacional de Infraestructura, que contará con una inversión de 42 billones de pesos en 147 proyectos, el presidente del CLIP, dijo que la participación de la iniciativa privada "debe tener un tinte de carácter crediticio".

Y es que en la presentación efectuada el día de ayer, López Obrador destacó el papel de la iniciativa privada en la inversión para detonar los proyectos a desarrollar.

"Debe de ser deuda la que están aplicando mediante contratos de Asociación Pública Privada, las 'app' famosas, que no es otra cosa, que es dinero fresco pero a través de un crédito; me imagino que así será, no conozco a detalle", comentó Rogelio Barrios.

En la presentación de 147 proyectos de se infraestructura para los siguientes años, que representan 859 mil millones de pesos, de los cuales, 431 mil se podrían utilizar en 2020.