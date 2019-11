Preocupa a CLIP los efectos de la recesión técnica

El presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Rogelio Barrios Cázares, dijo que es preocupante el hecho de que el país haya caído en una recesión técnica como lo revelara recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sobre todo por sus efectos a nivel mundial.

Aunque resaltó que no necesariamente el estado de Coahuila se encuentra en dicha condición, "creo que tiene un superávit en empleo, así lo muestra la información proporcionada por el gobernador (Miguel Ángel Riquelme Solís)".

Pero sí reconoció que existe una disminución de empleos en el resto del país, "tenemos disminución en autos vendidos, tenemos disminución en casas vendidas entre otros elementos, podemos indicar que existe una diminución en el consumo por parte del ciudadano".

Y recalcó "ya caímos en una recesión técnica que puede preocuparnos más porque el efecto puede ser mundial".

Como se informó, el INEGI dio a conocer que la economía mexicana sí estuvo en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019, luego de corregir su serie de datos del Producto Interno Bruto (PIB).

La institución reportó que la economía mexicana presentó una tasa nula de crecimiento en el tercer trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior, tras descontar la inflación y estacionalidad.

Por otra parte y en relación al anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador del Plan Nacional de Infraestructura, que contará con una inversión de 42 billones de pesos en 147 proyectos, el presidente del CLIP, dijo que la participación de la iniciativa privada "debe tener un tinte de carácter crediticio".

Y es que en la presentación efectuada el día de ayer, López Obrador destacó el papel de la iniciativa privada en la inversión para detonar los proyectos a desarrollar.

"Debe de ser deuda la que están aplicando mediante contratos de Asociación Pública Privada, las 'app' famosas, que no es otra cosa, que es dinero fresco pero a través de un crédito; me imagino que así será, no conozco a detalle", comentó Rogelio Barrios.

En la presentación de 147 proyectos de se infraestructura para los siguientes años, que representan 859 mil millones de pesos, de los cuales, 431 mil se podrían utilizar en 2020.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi) anunció que México está oficialmente en recesión técnica: En los últimos tres trimestres en lugar de presentar un crecimiento económico, muestra una contracción en el valor de la cantidad de bienes y servicios producidos en este tiempo, explicó, César Menchaca, regidor de Fomento Económico, quien señaló que la situación es grave.

Esta recesión afectará directamente al país en la tasa de desempleo, que actualmente es de un 3.6 por ciento y en los comercios donde han dejado de consumir. La frecuencia con la que los consumidores realizan comprar se ve disminuida y esto afecta directamente a toda la cadena comercial, que dejará sin empleo a parte de sus trabajadores por la baja de ingresos, explicó Menchaca.

Recordó que el gobierno federal creó un programa para reducir el desempleo entre “Ninis”, profesionistas y técnicos recién egresados de sus universidades y escuelas, y jóvenes desempleados, Jóvenes Construyendo el Futuro, pero sólo el 1.5 por ciento de los aspirantes que aplicaron para el programa están contratados, el resto está sin empleo porque desertó, al parecer por falta de interés.

Expuso que Altos Hornos de México AHMSA abrió dos mil vacantes al programa, pero no tiene ningún trabajador. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que beca a los aspirantes que entran a trabajar a alguna empresa inscrita en éste; la federación le paga al beneficiado por un periodo de tiempo en lo que aprende lo que se hace en su fuente de empleo, después, la compañía lo contrata si satisface las necesidades laborales.

El gobierno federal tiene otros programas muy ambiciosos como 68 y Más, Becas Benito Juárez y tres mega obras: El Aeropuerto Internacional Santa Lucía (AISL), la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, todos los cuales requieren grandes cantidades de capital observó Menchaca.

E indicó que “que hay grandes recortes presupuestales a los municipios con fondos ya etiquetados”, para cubrir los programas y obras federales.

Agregó que el ayuntamiento ha implementado diferentes acciones para minimizar el impacto económico, como entrega de micro créditos con una tasa de cero interés, el programa Jóvenes Emprendedores, la Semana Municipal del Emprendedor, Feria del Empleo y Feria de Desarrollo de Proveedores.

Menchaca indicó que está la promesa del gobierno federal de un crecimiento económico de cuatro por ciento anual, e indicó que el equipo técnico detrás del Presidente Andrés Manuel López Obrador es consciente de esto y está trabajando en la situación económica actual, y dijo esperar que cumplan con el desarrollo programado.

(Por Sergio A. Rodríguez)