Love, tranquilo sobre rumores de canje

- Kevin Love sabe que un cambio es posible.

Hace un par de años, la incertidumbre era algo que podría haberlo estresado, desatado sentimientos como los que se manifestaron en forma de un ataque de pánico en la cancha en 2017, dejándolo no lo suficientemente apto como hubiera querido estar para competir.

No esta vez. Pese a que aún tiene tres años y unos 90 millones en su contrato tras esta temporada, no es un secreto que el alero podría ser canjeado por los Cavaliers de Cleveland. Son varios los equipos que encajarían para un cambio, como Portland, Dallas, Denver, Miami, entre otros.

Pero el hablar públicamente sobre los detalles de su ataque de pánico - y al participar en iniciativas sobre el cuidado de la salud mental - no ha dejado a Love vulnerable. Más que nada se siente en paz, y por eso es que los rumores no le molestan.

"Sólo voy a dejar que las cosas se den", dijo Love. "Sé que este es un equipo joven. Creo que yo puedo contribuir. Voy a hacer lo que se debe por Cleveland, la organización. Esta es una liga donde los equipos quieren crecer, los equipos quieren jugadores jóvenes pero ciertos equipos están buscando una pieza, un tipo que ha jugado en las finales, un tipo que tiene experiencia en los playoffs. No sé qué es lo que va a pasar pero creo que definitivamente reduce la carga y ansiedad".

Cleveland tiene marca de 5-12 y Love no jugó el partido del lunes contra Brooklyn por problemas de la espalda. En su 11ma temporada, el cinco veces 'All-Star' todavía exhibe su calidad - promedia 17,9 puntos y 11,8 rebotes por partido, tiene efectividad de 36% en intentos de triple y ganó un anillo de campeón con los Cavaliers en 2016.

Aún con él, es poco probable que los Cavaliers lleguen a los playoffs de la Conferencia del Este. Pero Love insiste que él no está forzando un cambio.

"He estado comprometido con Cleveland desde el primer día", dijo Love. "Sé que algunas veces ha sido un poco precario. Algunas veces ha sido extraordinario. Pero ahora he encontrado un poco de balance en mi vida, no sólo en la cancha sino también afuera de ella".

Tampoco le rehúye a las preguntas sobre salud mental.

Jugadores como Love y DeMar DeRozan contribuyeron a que se preste atención al tema en la NBA, al hablar sobre sus propios problemas personales y privados.

"Cómo que he jugado todas mis cartas y hablé la verdad", dijo Love. "Siento que allá afuera hay mucho que podría hacerme sentir mal. Siento que, no sólo para la gente sino de manera egoísta para mí ha sido terapéutico".