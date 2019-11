A René le gusta La Laguna

La Laguna le gusta y por eso le encanta venir, además de que aquí cuenta con bastantes amigos.

El actor argentino René Strickler comentó en entrevista con El Siglo de Torreón que tiene mucha afinidad con la región.

"Tengo muchos amigos en la Comarca Lagunera, me gusta mucho estar por allá. Espero pronto visitarlos porque me gusta mucho estar en La Laguna. Se me antoja comer una rica carne asada", dijo.

René se encuentra en promoción de la telenovela Soltero con hijas, la nueva apuesta de Juan Osorio para Televisa, de la que el actor se encuentra orgulloso de formar parte.

"Estoy muy contento y agradecido con el público que nos ha dado su preferencia. Le mando bendiciones a todas personas que día a día nos ven por el canal Las Estrellas".

Strickler externó vía telefónica que la historia es familiar y tiene mensajes positivos para la audiencia.

"Todos los personajes tiene una historia, tienen algo que contar. Tienen buenos mensajes para el público. Hay drama, pero también comedia. Es una telenovela muy colorida.

"Estamos grabando en los foros de Televisa y en Acapulco, todavía nos falta. Estaremos hasta el mes de febrero".

En la trama, el argentino da vida a "Juventino", pareja de Gabriela (Mayrín Villanueva), que siempre se ha sentido opacado por su esposa, a quien ama demasiado.

"Es un personaje enamorado de su esposa, de su familia, de la vida. Es un tipo tranquilo, su esposa lo trae cortito en el trabajo y en la casa. Es inocente, aunque a veces la riega", detalló.

Strickler comentó que no le ha costado tanto trabajo encarnar a "Juventino" ya que coincide mucho con la psicología de éste.

"Yo también amo a mis seres queridos y amo plenamente la vida. Hacer mancuerna con Mayrín es un placer, es una gran actriz y además gran amiga mía", expresó.

El artista dijo que Soltero con hijas, sin duda ha sido uno de los mejores regalos que le ha dado este año que casi llega a su final.

"He tenido la suerte de estar en muchas historias y ahora estamos aquí laborando con Juan Osorio, a quien le agradezco la oportunidad. El es una persona muy apasionada que está al pendiente de todo", comentó.

René reveló durante la charla que aparte de la actuación, en los últimos meses se ha metido en los terrenos de la apicultura.

"Estoy dando mis primeros pasos en el negocio de la miel y de las abejas. Me gusta el campo, la vida al aire libre".

En cuanto a las fiestas decembrinas, René manifestó que las pasará en México y no en su natal Argentina.

"No voy a tener mucho tiempo libre, es más, no sé si podremos descansar los días 24 y 25 de diciembre. La voy a pasar aquí en la Ciudad de México".

El actor nacido un 20 de octubre en Córdoba destacó que se ha vuelto más mexicano que el chile.

"Ya tengo 32 años viviendo en esta nación. El acento no se me pierde porque siempre estoy en contacto con mi madre. Llevo más de la mitad de mi vida aquí. La República Mexicana es mágica y maravillosa".

Por último, René recomendó a los laguneros que no se pierdan Soltero con hijas, de lunes a viernes por Las Estrellas.

Trayectoria