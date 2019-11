Gastará Lerdo 5 mdp en liquidación de trabajadores de limpieza

El Ayuntamiento de Lerdo gastará alrededor de 5 millones de pesos en la liquidación de unos 105 trabajadores del departamento de Limpieza, esto luego de que el Comité de Adquisiciones emitiera el fallo a favor de la propuesta hecha por la empresa Trash Recolección Integral de Residuos S.A. de C.V. para la prestación de dicho servicio en el municipio a partir de enero de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2022.

El tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras, dijo que este procedimiento se hará conforme a la ley, y aclaró que únicamente se conservará al personal con carritos recolectores de basura.

Además, agregó que ya se platicó con la compañía ganadora de la licitación, por lo que hay un compromiso verbal de que esta última y de acuerdo a sus necesidades, recontratará solo a algunos de los empleados que serán dados de baja.

"Ya platicamos con ellos (con la empresa) y dijeron que sí, sí los van a tomar en cuenta porque tienen experiencia en las rutas, en la recolección, entonces ya con las políticas de ellos van a trabajar", afirmó.

Recientemente, el regidor panista Ángel Luna destacó las "incongruencias, mentiras o verdades a medias" del proceso, pues inicialmente se había prometido un ahorro de poco más de 10 millones de pesos y posteriormente se dijo que 8 millones. Además recordó que en sesión de Cabildo del 24 de octubre se dijo que se condicionaría a las empresas participantes a la contratación de los empleados del servicio municipal para que no perdieran su empleo.

Además señaló que en la propuesta económica, la empresa establece un cobro de 4 millones 909 mil 374.41 pesos mensuales, lo que se traduce en 58 millones 912 mil 492.92 pesos anuales, cuando anteriormente el Municipio gastaba 65 millones 383 mil 13.26 pesos. Con esto, el supuesto ahorro sería de 6 millones 470 mil 520.34 pesos.

Sin embargo, comentó que en caso de que los empleados fueran liquidados, entonces el Ayuntamiento tendría que erogar lo correspondiente y de haber personal reubicado, el pago también correría con cargo al erario.

Sobre ello, el tesorero comentó que no habrá reubicación de empleados a otras áreas, pues sería doble gasto. Además, expresó que: "Él dice mentiras o verdades a medias. El personal de Limpieza que está a cargo de la recolección se va a dar de baja y esos que se van a dar de baja la otra empresa los puede contratar, es un compromiso verbal, no se puede poner en el contrato, pero a mí en lo personal me dijeron que sí los van a contratar, a los que ellos crean suficientes".

Por su parte, Valentín Antúnez Gallegos, secretario general del Sindicato de Trabajadores, dijo que hasta ayer no tenía información respecto a la liquidación de los trabajadores, pero que dialogaría con la Tesorería Municipal para buscar que se reubicara a los empleados, o de lo contrario, que fuera una cifra menor de despidos.

"Que se rescate lo más que se pueda, la información a mí no me ha llegado, nosotros vamos a luchar hasta donde se pueda".

El líder sindical comentó que ha estado trabajando positivamente con el alcalde Homero Martínez Cabrera, y agregó que al darse la liquidación, el próximo año estarían solicitando la reposición de las plazas que quedarán vacantes.