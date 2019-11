'Ante Rayados, hay que estar concentrados'

Sin excesos de confianza o alimentando el sentimiento de que son favoritos por colocarse como líderes de la tabla general, los Guerreros del Santos Laguna preparan a conciencia su visita a los Rayados del Monterrey, primer rival para los Albiverdes en la liguilla.

El pensamiento en el plantel santista, es que la serie ante los Rayados será bastante reñida, pareja, por lo que ayer realizaron un entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde afinan la táctica a utilizar en contra de la escuadra regiomontana. Los Guerreros entrenarán hoy, una vez más a puerta cerrada en su cuartel general, para luego emprender el viaje con destino a Monterrey, donde descansarán para mañana echar a andar su serie frente al Monterrey, que cerró el torneo con seis partidos sin derrota.

Posterior a la práctica matutina de ayer, el atacante Julio César Furch atendió a los representantes de los medios de comunicación, compartiendo que espera una serie muy cerrada ante "La Pandilla".

"Parejo, creo que en liguilla todos los partidos son parejos y no hay ninguno en el que te puedas relajar y que puedas decir que lo ganas fácil, creo que estaríamos mal si pensamos eso. Por más que nosotros estemos en primer lugar y ellos en octavo, vienen con una seguidilla buena y creo que han levantado en los últimos partidos. Por el plantel que tienen, también es un equipo que se respeta y lo veo muy parejo", sentenció.

"El Emperador" coincidió en lo que ha repetido anteriormente su director técnico, Guillermo Almada, tomando a la liguilla como un torneo aparte, en el que es necesario dejar atrás lo realizado durante la temporada regular y poner máxima atención en cada detalle, que puede ser costoso.

"Una tarde mala te puede dejar fuera del torneo y hay que estar muy concentrados, estar atentos de los detalles, hacer los errores lo menos posible y tratar de aprovechar esa ventaja que por ahí te da el rival, en un día que o una tarde que tengas buena, puedes hacer diferencia", dijo.

9 GOLES anotó "El Emperador" en el Apertura 2019, tres menos que los campeones de goleo.

Furch sabe que con todo y el liderato de los Guerreros, aún hay cosas que pueden mejorar y detalles por pulir, en específico, la posesión de la pelota a lo largo del partido, lo que se pretende mejorar en la liguilla: "nos ha faltado tenencia del balón, quizás en los momentos en donde vamos ganando los partidos o hemos sacado una diferencia, quizás tener esa tranquilidad para manejar el balón y hacer que el rival se desespere y tratar de aprovechar los espacios que ellos dejan al desesperarse. Quizás es algo que podríamos mejorar para el partido del jueves", advirtió.

A pesar de que Julio Furch cerró el torneo con cinco partidos sin anotar un solo gol, el centro delantero Albiverde dijo no estar presionado por ello, debido a que igualmente el equipo ha cosechado resultados positivos.

"Llego bien (a la liguilla), por ahí no se me ha dado el gol en las últimas fechas y quizás tampoco he tenido las situaciones de gol para poder marcar, pero se le han presentado a mis compañeros y eso me deja muy conforme también, como si me tocara marcar a mí. Siempre busco la confianza de mis compañeros, lo bueno que ellos hacen adentro del campo y que puedan también destacarse, eso me deja también muy tranquilo. El gol es algo que me da un poco también más de confianza a mí, pero no se me han dado las chances y que el equipo gane es lo que más busco", aclaró.

Cuestionado acerca de lo que podría hacer en la cancha para buscar volver a marcar goles durante la liguilla, Julio consideró que enviar más centros al área desde los costados, podría favorecerle: "quizá tratar de buscar más espacios, un poco más de movilidad también arriba. Hemos jugado también mucho por fuera, quizás no han llegado muchos centros. Insistir a mis compañeros que traten de tirarme centros. Le he tratado de buscar la manera y esperemos que ahora el partido del jueves venga alguno", adelantó.

Durante el partido de la jornada 6 ante Rayados, Furch marcó el primer gol en la victoria de los Guerreros por 2 a 1, por lo que conoce bien al portero Marcelo Barovero y al defensor Nicolás Sánchez, sus compatriotas, a los que buscará vencer una vez más este jueves.

"Barovero es un arquero de primer nivel, siempre lo he sufrido y él a mí, estamos bastante parejos en ese sentido, me ha sacado muy buenas pelotas y le he marcado buenos goles, es un arquero que debajo de los tres palos es muy bueno y tiene muchos reflejos, tratar de colocar bien la pelota es fundamental. En la zaga tienen dos centrales muy altos y con la presión, cuando jugamos aquí, les pudimos hacer daño, así que trataremos de hacer lo mismo", afirmó.

Finalmente, Julio espera que Santos cuente con plantel completo, luego de que Jonathan Orozco y Fernando Gorriarán han podido descansar al no hacer el viaje a Toluca, por lo que estarían al cien por ciento para la fase de liguilla: "quizá ellos dos (Orozco y Gorriarán) tuvieron algunos problemitas, pero ahora con haber descansado el domingo en el partido con Toluca, creo que llegan de buena manera, por lo que han demostrado en el entrenamiento de ayer, están en buenas condiciones y creo que todos estamos bien, así que ya listos para el partido del jueves".